Carence en magnésium : connaître les signes

Vous vous sentez fatigué ? Particulièrement stressé ? L’appétit vous échappe ? Et si vous manquiez de magnésium ? Coup de projecteur sur ce minéral essentiel au fonctionnement cellulaire et surtout sur les symptômes d’une carence éventuelle.

Le magnésium est un minéral, l’un des plus abondants de notre organisme. "La moitié de la quantité de magnésium présente (en son sein) se situe dans le tissu osseux ", rapporte l’Anses. Il agit sur un spectre large en tant que "régulateur du métabolisme glucidique et lipidique des tissus musculaires, cardiaques et nerveux".

Le magnésium nous est donc essentiel. Malheureusement, notre organisme n’en fabrique pas. Il convient donc d’en trouver dans notre alimentation. Pour cela, misez par exemple, sur les crevettes, le pain et riz complets, les fruits – secs ou frais – les légumes frais, les légumineux (pois chiches, lentilles…), amandes, noix, noisette et chocolat noir. Sans oublier certaines eaux minérales enrichies.

Crampes, paupières qui sautent…

De nombreux symptômes peuvent évoquer une carence en magnésium à l’image d’une fatigue lancinante, d’un stress voire d’un sentiment d’oppression, d’une perte d’appétit, des nausées, des vomissements. Interrogez-vous également en présence de paupières qui sautent et encore de crampes régulières. Autant de situations et de symptômes qui méritent d’être abordés avec votre médecin ou votre pharmacien avant de tenter une quelconque supplémentation.