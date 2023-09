Luc-la-Primaube. Moment de convivialité à la MJC

Mardi 5 septembre, profitant de l’été indien, les membres du conseil d’administration, les responsables et animateurs des clubs, les salariés de la MJC se sont retrouvés sur le parvis de l’Espace Saint-Exupéry à La Primaube pour un moment de convivialité. Après avoir salué l’ensemble des participants, le président Alain Baudin a tenu à remercier tout particulièrement les responsables et animateurs de clubs : "Chers responsables et animateurs n’oubliez pas que vous faites partie intégrante de la MJC et que par les activités que vous enseignez, que vous animez, vous contribuez amplement à la vie de notre maison qui est aussi la votre".

Il a ensuite comparé la MJC à une grande famille où chaque membre vaque à ses occupations, à un moment donné se retrouve, discute, émet ses idées, défend ses opinions et essaye, dans la mesure du possible d’aboutir à un compromis en préservant cohésion et dynamisme. Cette grande famille était donc réunie mardi soir pour lancer les activités de la saison 13 de la MJC qui s’avèrent nombreuses, variées et destinées à tout public, et largement décrites dans la brochure qui a été dernièrement distribuée dans les boîtes aux lettres. Alain Baudin a émis le souhait que tous les membres de cette grande famille accompagnent et soutiennent tout au long de l’année l’ensemble des activités et évènements.

Faisant référence aux Jeux Olympiques qui se dérouleront en juillet 2024, Alain Baudin a conclu son propos : "A l’image des 10 000 relayeurs qui transporteront la flamme olympique dès le 8 mai prochain, faisons que tous ensemble nous nous relayons pour dynamiser la MJC de Luc-la-Primaube afin qu’elle continue son rayonnement sur la cité et soit de plus en plus reconnue comme vecteur d’animation et de loisirs".

La soirée s’est poursuivie autour du verre de l’amitié.