Villefranche-de-Panat. Transport : une belle rentrée solidaire

31 élèves, dont 15 résidant sur les communes de Lestrade-et-Thouels et 16 sur la commune de Villefranche-de-Panat, ont repris la route vers le collège des Monts et Lacs de Salles-Curan à bord d’un bus "Ségala cars" financé par l’association "Bus Scolaire Solidaire Raspes Lévezou".

En réponse à un refus de sectorisation de la mairie de Villefranche-de-Panat induisant un refus de la Région de créer un circuit vers ce collège, l’association a vu le jour. Un an après, malgré bien des épreuves, le bus scolaire solidaire est présent et répond à la liberté de choix des familles en matière d’enseignement. Les mairies de Lestrade-et-Thouels, Salles-Curan et Villefranche-de-Panat ont été remerciées par les parents d’élèves, ces collectivités ayant apporté leur soutien financier pour l’année scolaire 2022-2023, sans oublier les particuliers qui ont fait des dons.

L’association tient également à remercier "tous ceux qui soutiennent ce projet, avec une mention toute particulière pour le transporteur Ségala cars et pour les maires des communes de Lestrade-et-Thouels et Salles-Curan, pleinement engagés pour trouver une solution pérenne à ce transport dans le respect de tous".