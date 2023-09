Intoxications alimentaires en Nouvelle Aquitaine : qu’est-ce que le botulisme ?

Plusieurs personnes ont été admises en réanimation au CHU de Bordeaux après une intoxication alimentaire. L’un des patients est décédé. En cause : le botulisme. Zoom sur cette maladie neurologique potentiellement mortelle.

Les autorités sanitaires ont annoncé ce 12 septembre la mort d’une personne par intoxication alimentaire alors que 8 autres sont hospitalisées au CHU de Bordeaux. Point commun : toutes ont développé un botulisme après avoir fréquenté le même bar Bordelais. A ce stade, les aliments suspectés sont des conserves de sardines faites maison par le restaurateur.

Mortel dans 5 à 10% des cas

Maladie neurologique grave, le botulisme alimentaire est provoqué par l’ingestion de la toxine botulique "très puissante et produite par la bactérie Clostridium botulinum ", indique l’Institut Pasteur. La maladie résulte en général d’une intoxication alimentaire et se développe surtout dans les aliments mal conservés ou mal conditionnés. La durée d’incubation peut aller de quelques heures à quelques jours.

Les personnes ayant partagé les mêmes aliments manifestent des symptômes identiques : signes digestifs précoces pouvant être fugaces (douleurs abdominales, nausées, vomissements et diarrhée), atteinte oculaire (défaut d’accommodation, vision floue), symptômes neurologiques responsables d’un risque de fausses routes, sécheresse de la bouche accompagnée d’un défaut de déglutition voire d’élocution, paralysie plus ou moins forte des muscles.

Les formes les plus avancées se traduisent par "une paralysie descendante des membres et des muscles respiratoires ". Une insuffisance respiratoire pouvant provoquer la mort.

Le traitement du botulisme est essentiellement symptomatique et requiert, dans les formes sévères, des soins respiratoires intensifs avec ventilation assistée. L’administration d’anti-toxine botulique dans les heures ou les premiers jours après le début des symptômes peut permettre de raccourcir le temps d’hospitalisation.

Le botulisme infantile

Le botulisme infantile est une forme très rare mais grave de la maladie qui peut toucher les enfants jusqu’à l’âge d’un an. Elle est causée par une bactérie appelée Clostridium botulinum. Celle-ci produit des spores qui, lorsqu’elles sont avalées, peuvent se multiplier et produire un poison dans le corps du nourrisson.

La bactérie incriminée, également présente dans le sol et la poussière, peut se trouver dans le miel. Par conséquent, il est très important de ne jamais donner de miel à un enfant de moins d’un an, même s’il est simplement ajouté aux aliments en tant qu’édulcorant et en petites quantités

A noter : La prévention repose sur une bonne hygiène alimentaire. Et un respect strict des règles si vous faites vos propres conserves.