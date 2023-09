Cas de botulisme à Bordeaux : une enquête pour homicide involontaire ouverte après la mort d'une jeune femme

Une enquête préliminaire est ouverte ce vendredi par le parquet de Bordeaux.

Après le décès d'une femme de 32 ans des causes de botulisme, et alors qu'une douzaine d'autres clients du bar seraient atteints, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Bordeaux (Gironde) ce vendredi 15 septembre 2023, des chefs d'homicide involontaire", de "blessures involontaires" et de "mise sur le marché de denrées préjudiciables à la santé".

Plus tôt dans la semaine, une inspection de la Direction départementale de protection des populations (DDPP) a confirmé un "défaut de fabrication" des conserves de sardines servies dans le bar bordelais.

Des victimes recherchées dans le monde entier

Les victimes ont été contaminées après avoir mangé des sardines en conserve artisanales dans un bar à vin bordelais entre lundi 4 et dimanche 10 septembre. Elles ont contracté le botulisme, une maladie neurologique grave et rare. Une véritable course contre-la-montre est lancée par les autorités sanitaires pour retrouver au moins 25 personnes qui auraient fréquenté l'établissement et consommé la somme de neuf bocaux de sardines contaminées.

L'Agence régionale de santé (ARS) rappelle que le botulisme est mortel dans 5 à 10 % des cas. Il est urgent de consulter à l'apparition des moindres symptômes. D'autant que le temps d'incubation peut aller "de quelques heures à quelques jours". La jeune femme qui est décédée de botulisme était rentrée en Ile-de-France avant d'être frappée par la maladie.

Voici les symptômes :

des signes digestifs précoces pouvant être fugaces (douleurs abdominales, nausées, vomissements et diarrhée),

une atteinte oculaire (défaut d’accommodation, vision floue ou double),

une sécheresse de la bouche accompagnée d’un défaut de déglutition voire d’élocution,

des symptômes neurologiques (fausses routes, paralysie plus ou moins forte des muscles).

Comment soigner le botulisme ?

"Le botulisme est une affection neurologique grave provoquée par une toxine très puissante produite par la bactérie Clostridium botulinum. Elle se développe notamment dans les aliments mal conservés", détaille Santé publique France.

"En France, la majorité des cas de botulisme correspondent à des intoxications alimentaires, par ingestion de la toxine produite par C. botulinum dans des aliments conservés n’ayant pas subi de processus poussé de stérilisation : salaisons, charcuteries ou encore conserves d’origines familiale ou artisanale. C’est la toxine extrêmement puissante qu’elle synthétise qui est responsable de la maladie".

En cas de forme sévère, le traitement contre le botulisme requiert des soins respiratoires intensifs avec ventilation assistée. "La grande majorité des malades pris en charge sans délai guérissent sans séquelles, mais la durée du traitement et de la convalescence peut durer plusieurs mois".