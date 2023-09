Aveyron : avec Festi bike zac, pendant deux jours Sébazac sera la capitale du vélo

Collectivités, fédérations, professionnels et clubs de cyclisme unissent leurs forces pour proposer le 30 septembre et le 1er octobre, une véritable fête autour de la petite reine, qui prendra place à la salle de la Doline de Sébazac.

Une ode à la petite reine. C'est ainsi que l'on pourrait qualifier l'initiative lancée par de nombreux acteurs du cyclisme, avec l'organisation de la troisième édition de Festi bike zac autour du site de la Doline à Sébazac, le 30 septembre et le 1er octobre prochain. Fédérations de cyclisme et de cyclotourisme, clubs locaux, mairie de Sébazac ou encore l'infatigable association des Cyclos motivés, pour ne citer qu'eux, se sont associés dans cette démarche qui n'a qu'un seul but, "développer la pratique du vélo sur le secteur du Ruthénois", emmène sur le même braquet ce peloton d'organisateurs.

Il faut dire que Rodez en premier lieu, peine à se faire une place dans ce secteur. "Nous avons un territoire très dynamique sur le volet sportif, avec de très bons cyclistes, mais c'est vrai que cela pêche dans la pratique de monsieur et madame tout le monde. On croise quelques vélos sur la route, pourtant c'est incomparable avec de nombreuses autres villes", s'accordent-ils.

Quid du vélo à Rodez ?

Une situation qui peut s'expliquer par le relief du Piton bien évidemment, grimper ne serait-ce que la rue Béteille demandant une certaine force dans les mollets, mais pas que. Et sur le sujet, François-Xavier Breton, gérant de Bis-cycle, en connaît un rayon, lui qui est notamment spécialisé dans l'électrification de vélos. "Avec l'électrique, cela ne pose pas de soucis", assure-t-il.

Alors, le problème se situe plutôt peut-être dans les infrastructures, et la place laissée aux vélos sur nos routes aveyronnaises, bien occupées par les voitures. "Lorsque l'on se mobilise, on peut obtenir certaines avancées ! Nous aurons bientôt une piste cyclable qui reliera le Bowling à Sébazac, c'est une très bonne nouvelle", nuance Michel Alibert, qui coordonne l'événement.

Et cette manifestation pourrait être un bon exemple de mobilisation, et ainsi peut-être convaincre certains de se mettre à la pratique du vélo. C'est en tout cas le but des organisateurs. "On souhaite montrer que les mobilités douces sont destinées à tous et que l'on peut y trouver son compte."

Un week-end rempli d'animations

Ainsi un programme rêvé a été concocté autour du site de la Doline. Que ce soit au niveau sportif avec l'organisation des 24 h VTT par le Vélo club de Rodez et de nombreuses cyclosportives ou randonnées pour tout niveau, sur le plan logistique, avec la présence de nombreux professionnels tenant un salon, ou encore sur l'aspect sensibilisation avec la présence de la Sécurité routière et de la Maif, qui inculqueront les bonnes pratiques à adopter sur la route.

Avant cela, ce seront d'ailleurs les jeunes sébazacois qui inculqueront certaines bonnes pratiques. Encadrés par l'association Cyclo motivés 12, pendant la semaine européenne du développement durable, du 25 au 29 septembre, un ramassage scolaire à vélo sera mis en place. "Le matin comme le soir, nous assurerons ce service où nous encadrerons les élèves sur la route. Il y aura trois circuits qui relieront les domiciles des élèves à l'école", présente Dominique Treilles, membre des Cyclos-motivés. pour l'heure 71 élèves ont déjà répondu favorablement à cet appel.

Toute une "philosophie", comme aiment le résumer les organisateurs, qui a au final un but simple : "convaincre les Sébazacois et l'ensemble des Aveyronnais à se réapproprier le vélo, afin de devenir un exemple en la matière !"