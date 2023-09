Pluie-inondation, orages : l'Aveyron et la Lozère basculent en vigilance jaune jusqu'à samedi

L'Aveyron et la Lozère passent à leur tour en vigilance jaune.

Dans le dernier bulletin de Météo France 16 heures, de nouveaux départements basculent en vigilance jaune en Occitanie. Ce vendredi 15 septembre 2023, l'Aveyron et la Lozère passent en vigilance pluie-inondation. On compte désormais 24 départements sous le joug des orages et des risques de pluies diluviennes.

24 départements en jaune. Capture - Météo France

Le Gard et l'Hérault en vigilance orange

Pour samedi 16 septembre, l'Aveyron et la Lozère vont être concernés par les vigilances orages et pluie-inondation. Pour rappel, la vigilance orange sera activée cette nuit et pour la journée de samedi dans le Gard et l'Hérault.

Le Gard et l'Hérault sont en vigilance orange dès cette nuit. Capture - Météo France

Dans le Gard et l'Hérault, les pluies orageuses peuvent donner 80 à 100 mm en peu de temps. Les cumuls risquent d'être particulièrement élevés dans les cévennes. Sur le piémont, on s'attend localement à 100 voire 140 mm de pluie.