MÉTÉO. Saints de Glace : quelles sont les trois dates à retenir en mai pour éviter le gel de printemps pour ses plantations ?

Chaque année, au milieu du printemps, une tradition séculaire attire l’attention des jardiniers, des amoureux de la nature et des agriculteurs qui gardent les yeux rivés sur le climat pour travailler dans leur jardin ou potager afin de planter, semer ou repiquer : les Saints de Glace. Ils sont généralement invoqués pour échapper au gel tardif lié à une chute des températures.

Les Saints de glace tombent chaque année au mois de mai, car c'est à ce moment de l'année que la circulation atmosphérique hivernale s'achève avec les dernières descentes d'air froid polaire avant l'été.

Mythe ou réalité, il n'empêche que les Saints de glace sont particulièrement redoutés par les jardiniers et autres professionnels de la nature mais aussi par les particuliers car ils sont synonymes d'un possible retour du froid et du gel.

Quels sont les trois saints de glace ?

Les Saints de glace sont au nombre de trois. Il s'agit de trois saints catholiques inscrits sur le calendrier. Les noms de ces saints sont associés à des risques de gelées tardives.

Saint-Mamert

Saint-Pancrace

Saint-Servais

Toutefois, il existe également deux autres saints. Ce qui porte leur nombre à cinq. Il est coutume de dire qu'il ne faut pas se précipiter au jardin ou dans son potager et d'attendre le 25 mai, date du dernier saint de glace et d'une dernière gelée potentielle.

Saint-Yves

Saint-Urbain

Quand débutent et se terminent les Saints de glace ?

La date du début des saints de glace est le 11 mai. Et voici donc les 5 noms de saints de glace concernés et à quelles dates ils tombent pour l’année 2024.

Saint-Mamert : samedi 11 mai 2024

Saint-Pancrace : dimanche 12 mai 2024

Saint-Servais : lundi 13 mai 2024

Saint-Yves : dimanche 19 mai 2024

Saint-Urbain : samedi 25 mai 2024

Quelle est leur signification ?

Les Saints de glace correspondent généralement à une période de trois jours au mois de mai où les risques de froid et de gelées font craindre pour les cultures. Cette période est entourée de nombreuses croyances populaires.

Cette année, on pourrait presque se dire que les Saints de glace sont en avance car les pluies incessantes de cette dernière semaine d'avril et de ce début mai ont fait drôlement descendre le mercure et les températures avec.

Quand peut-on planter ?

Dans tous les cas, la prudence reste de mise pour les jardiniers qui dans la plupart des cas suivent scrupuleusement cette croyance avant de s'affairer à nouveau dans leur jardin et potager.

Selon ces derniers, "il faut en effet éviter un maximum de faire des semis et des plantations durant cette période et patienter avant de repiquer les végétaux sensibles au gel telles que la tomate, le poivron, le concombre et la courgette", comme le rappelle Femme actuelle.

Comment bien protéger ses plantations ?