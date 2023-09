Santé mentale : la Gen Z en manque d'épanouissement, mais optimiste quant à l'avenir

(ETX Daily Up) - Inflation, crise climatique, chômage, pandémie… La Gen Z, dont les membres sont nés entre 1997 et 2011, doit faire face à des défis et obstacles non négligeables, parfois inédits, dès leur entrée dans le monde du travail - tout comme leur vie d'adulte. Une époque complexe qui n'est pas sans lien avec la dégradation de la santé mentale de cette jeune génération, bien qu'un nouveau rapport fasse état d'un regain d'optimisme quand il s'agit de se tourner vers l'avenir.

Les études sur la santé mentale des plus jeunes générations se suivent et se ressemblent : elle se dégrade continuellement, en lien avec les multiples facteurs de stress auxquels ce public est confronté, des défis numériques à la précarité économique en passant par la pression sociale et les préoccupations environnementales. Dans un rapport datant de novembre 2021, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) indique qu'un jeune âgé de 10 à 19 ans sur sept est concerné par un trouble mental dans le monde, induisant "exclusion sociale, discrimination, stigmatisation, difficultés éducatives, comportements à risque [et] problèmes de santé physique". Autant d'effets néfastes qui ne permettent pas à cette jeune génération de se mettre dans les meilleures conditions pour préparer l'avenir, et affronter le présent.

Un bien-être ébranlé par rapport à leurs aînés

Dans leur dernier rapport, Gallup et la Walton Family Foundation se sont penchés sur l'épanouissement de cette génération, les problèmes auxquels elle est confrontée, et ses perspectives d'avenir, en interrogeant plus 3.000 Américains âgés de 12 à 26 ans. Et le constat est contrasté : une faible proportion affirme bien se porter, où bénéficier d'une "excellente" santé mentale, mais cela ne semble pas (complètement) affecter leur vision d'un futur… qu'ils espèrent bien plus prospère. Parmi les principaux enseignements, seuls 47% des membres de cette génération déclarent connaître une situation prospère, l'un des taux les plus bas parmi l'ensemble des générations (59% des milléniaux, 57% des X). Seule la génération silencieuse semble se sentir moins épanouie avec seulement 45% des sondés qui affirment bien se porter.

Fait intéressant, les auteurs de l'étude ont comparé l'état d'esprit de la génération Z avec celui des milléniaux au même âge, afin de déterminer si ce manque d'épanouissement est lié - ou non - à une étape de vie spécifique. Verdict : 59% et 60% des milléniaux âgés de 18 à 26 ans déclaraient se porter bien en 2009 et 2014, respectivement, alors qu'ils avaient le même âge que les Z actuels. Ces derniers ne sont que 41% aujourd'hui. Un constat qui se révèle identique lorsque l'on s'intéresse au bien-être mental et émotionnel de cette jeune génération, bien inférieur à celui de leurs homologues plus âgés. En 2023, seuls 15% des Z âgés de 18 à 26 ans considèrent leur santé mentale comme "excellente", alors que les milléniaux actuels étaient 52% à l'affirmer il y a une décennie, alors qu'ils avaient le même âge.

Un avenir plus serein ?

Conscients des problèmes auxquels ils sont confrontés, et ce quelle que soit leur nature, les membres issus de la génération Z n'en demeurent pas moins optimistes - globalement - quant à leur avenir. Les deux tiers d'entre eux considèrent, par exemple, qu'ils pourront parvenir à décrocher l'emploi de leur rêve, quand plus des trois quarts (76%) estiment avoir un bel avenir devant eux. La proportion grimpe même à 82% lorsqu'on leur demande s'ils pensent pouvoir atteindre leurs objectifs. Qui a parlé d'une génération désabusée ? Les perspectives des jeunes ne semblent en aucun cas mises à mal par les défis qu'ils tentent de relever actuellement - ou presque. Un bémol est soulevé par l'étude : à peine plus de quatre Z américains sur dix (44%) déclarent se sentir préparés pour l'avenir (48% chez les sondés âgés de 22 à 26 ans).

Lorsqu'ils se projettent dans le futur, les membres issus de la Gen Z espèrent avant tout gagner assez d'argent pour pouvoir vivre assez confortablement. Il s'agit de l'une de leurs principales préoccupations concernant l'avenir (69% nourrissent cet espoir), devant le fait de se marier ou de trouver un partenaire de vie (35%), le fait d'allier passion personnelle et travail (33%), le fait d'acheter une maison (32%), ou encore le fait d'avoir une influence positive sur le monde, ou au moins sur leur communauté (31%). Un résultat qui montre malgré tout des inquiétudes quant à la situation financière de ces jeunes dans le futur. Ils considèrent d'ailleurs les ressources financières comme un obstacle pour atteindre leurs objectifs professionnels, et plus précisément à l'une des voies qu'ils espèrent emprunter dans le futur (64%).

Les résultats de ce rapport sont basés sur une enquête en ligne Gallup Panel, réalisée du 24 avril au 8 mai 2023, auprès d'un échantillon de 3.114 jeunes âgés de 12 à 26 ans vivant aux Etats-Unis (50 Etats auxquels s'ajoute le district de Columbia). Pour consulter le rapport complet : www.gallup.com.