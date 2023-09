Santé : Théotime Massot passe "à vélo contre la Muco" par l'Aveyron

Cet étudiant de 22 ans, relie Lyon à Sagres au Portugal en passant par l’Aveyron pour sensibiliser sur la maladie et collecter des fonds. Départ le 12 juillet avec 3 250 km à pédaler en solo.

C’est en apprenant en 2016 qu’une amie était atteinte de la mucoviscidose que Théotime Massot a décidé d’enfourcher le vélo pour la bonne cause. Ainsi, il a donné naissance à l’association "A vélo contre la Muco" qui, depuis, a recueilli plus de 15 000 € de dons et a entraîné dans sa roue quelque 150 participants.

Après avoir notamment rallié Chamonix au cap Nord, Bordeaux au Mont Ventoux ou encore effectué le tour de Bretagne, Théotime Massot a cette fois décidé de partir en direction du Sud. Il partira de Lyon ce mercredi 12 juillet, cap vers Sagres à l’extrémité sud du Portugal. "Je me donne 40 jours pour effectuer 3 250 km mais j’ai conscience que le dénivelé sera difficile dans le massif Central, d’autant que mon vélo avec mes affaires pèse 40 kg", confie Théotime, âgé de 22 ans.

Saint-Geniez, Espalion, Entraygues au menu

Son tracé le conduit à traverser l’Aveyron, la vallée du Lot en particulier, Saint-Geniez, Lassouts, Saint-Côme, Espalion, Estaing, Campuac, Golinhac, ou encore Entraygues vers les 16 et 17 juillet. "Voyager seul permet plus facilement à l’autre de venir parler", fait remarquer Théotime venu déjà l’an dernier en terre rouergate, à Rodez, pour s’entraîner. Son défi en solo a pour double objectif de sensibiliser sur la maladie et de recueillir des fonds.

Les actions sportives portent ses fruits puisque son association, désormais présidée par Toscane Galambaud, est reconnue à Bordeaux où Théotime a étudié en Sciences Po. Le campus Bordelais suit attentivement "A vélo contre la Muco", au point que le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux sera présent lors de son passage dans la capitale girondine.

Pour 3 000 € collecter, il traverse l’Europe !

Une aventure solitaire pour un geste solidaire qui ne peut qu’être salué. Et l’on peut compter sur l’hospitalité Aveyronnaise pour accueillir comme il se doit, le jeune Théotime. D’autant que pour pimenter ce défi, il en propose d’autres en fonction de la cagnotte obtenue. Ainsi, pour 3 000 € récoltés, Théotime s’engage à traverser cette fois l’Europe d’Ouest en Est. Encore plus fort que le tour de France !



https://mondefi.vaincrelamuco.org/projects/de-lyon-a-la-pointe-sud-est-de-l-europe-contre-la-muco