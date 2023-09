Enfant retrouvé mort à Perpignan : congélateur, sœur "à moitié morte", père violent... Les derniers éléments sinistres de l'enquête

Ce que l'on sait sur la découverte d'un enfant à moitié congelé dans un appartement de Perpignan.

À mesure que l'enquête avance, les révélations sont de plus en plus effroyables. Jeudi 14 septembre, le corps d'un enfant de 7 ans a été découvert dans un appartement à Perpignan (Pyrénées-Orientales). Il était dans la baignoire, nu, une partie du corps du petit garçon semblait congelée.

Le père de famille avait contacté les pompes funèbres pour faire la levée du corps qui venait de décéder. Une demande bien étrange, les pompes funèbres ont alors alerté les forces de l'ordre, rapporte L'Indépendant. Au 4e étage de cet immeuble situé dans le quartier du Bas-Vernet, la police a forcé l'entrée avant de faire la terrible découverte dans la salle de bains.

Le père, âgé de 28 ans, était présent dans l'appartement avec un câble autour du cou. Il a été interpellé. Peu de temps après, les policiers ont été informés que deux fillettes âgées de 2 et 3 avaient été admises au centre hospitalier de Perpignan. Elles présentaient plusieurs traces de traumatisme. Les forces de l'ordre ont rapidement appris qu'il s'agissait des sœurs de l'enfant retrouvé mort.

Le témoignage glaçant d'une amie de la grand-mère

Les forces de l'ordre ont tenté de comprendre comment les fillettes avaient atterri à l'hôpital. Il se pourrait que ce soit la grand-mère des petites. Une amie de la grand-mère a témoigné auprès de L'Indépendant, racontant que le père s'était présenté avec les deux fillettes jeudi 16 septembre... les enfants étaient dans un état grave.

"Il est arrivé avec les deux petites filles. Il en avait une sur l'épaule, dans un drap, à moitié morte. Il l'a mise dans les bras de la grand-mère. Il les avait massacrés. La grand-mère lui a demandé où était le petit garçon et il lui a répondu 'il est mort'".

Selon les informations de BFMTV, les fillettes avaient le visage tuméfié à leur arrivée à l'hôpital, l'une d'elles était gravement blessée au crâne. Ce n'est donc pas l'oncle des enfants qui les a amenées à l'hôpital, comme cela avait été envisagé. L'oncle a néanmoins été placé en garde à vue pour être entendu, tout comme la grand-mère des petites.

Une autopsie pour comprendre à quand remonte le décès

Vendredi 15 septembre, une enquête a été ouverte par le parquet de Perpignan pour meurtre, tentative de meurtre, violences sur mineurs de moins de quinze ans, recel de cadavre, faux et usage de faux et séquestration. L'enquête est entre les mains de la police judiciaire et la brigade criminelle du commissariat de Perpignan.

On ne sait pas à quand remonte exactement la mort du petit garçon de 7 ans. Une autopsie est prévue en début de semaine pour comprendre les causes et la date du décès. Mais la découverte d'un petit congélateur, près de la baignoire, dans lequel aurait pu être enfermé l'enfant, laisse présager le pire.

Père violent, mère victime de trouble de la personnalité

Le père était déjà connu des services de police pour des faits de violences intrafamiliales. Néanmoins, il avait tout de même obtenu la garde des enfants lorsque la mère, qui présente un trouble de la personnalité, a été jugée dangereuse pour les petits.

Les enfants avaient d'abord été placés, puis un juge a estimé que le père pouvait récupérer la garde, rapporte BFMTV. Mais cet été, la mère aurait essayé de dénoncer des faits de violences intrafamiliales commis par le père. Une enquête avait été ouverte.