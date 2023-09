Disparition inquiétante de Welson, 12 ans : un appel à témoins pour retrouver l'adolescent soupçonné d'avoir fugué

Un appel à témoins pour disparition inquiétante a été lancé par la gendarmerie des Landes ce 18 septembre pour retrouver Welson, un adolescent âgé de 12 ans.

Welson, âgé de 12 ans, n'a plus donné signe de vie depuis dimanche 17 septembre dans les Landes. Ce sont ses parents qui ont signalé sa disparition.

Comme le rapporte nos confrères de France Bleu Gascogne, pour l'heure, la piste de la fugue serait privilégiée par les forces de l'ordre.

Le signalement de la disparition a été communiqué. Le jeune garçon, de type caucasien, mesure 1,70 m, a les cheveux bruns et une corpulence normale. Au moment de sa disparition, il portait un bas de jogging noir et une veste Lacoste blanche et bleue.

Toute personne disposant d'informations ou ayant aperçu l'adolescent sont priés de contacter la brigade de gendarmerie d'Hagetmau au 05 58 79 74 88.