Un enseignant tué à Dunkerque : sa femme en garde à vue, cambrioleurs en fuite... Ce que l'on sait de l'enquête

La femme de Patrice Charlemagne, un professeur d'université tué à Dunkerque dans la nuit de dimanche à lundi, a été placée en garde à vue ce mercredi.

Patrice Charlemagne, professeur d'université à Dunkerque (Nord) âgé de 51 ans, a été retrouvé mort dans la nuit de dimanche à lundi. Les premiers éléments de l'enquête dévoilaient que des cambrioleurs avaient été surpris dans sa chambre, dans la commune de Rosendaël.

Mais ce mercredi 20 septembre 2023, la compagne de la victime, âgée de 37 ans, a été placée en garde à vue selon les informations du Parisien. La jeune femme et l'enfant de Patrice Charlemagne étaient présents dans la maison au moment du drame. L'objet de la garde à vue "est de confronter sa version des faits aux éléments recueillis dans l'enquête", a communiqué le parquet.

Enquête ouverte pour homicide volontaire

La compagne de la victime aurait été à l'origine de l'alerte en contactant la police à 4 heures du matin, pour signaler un cambriolage au premier étage. Elle aurait également récupéré son bébé et aurait fui la maison jusqu'à l'arrivée des secours. Selon ses premières déclarations, elle dormait dans la chambre de son enfant et non dans chambre parentale où a été retrouvé Patrice Charlemagne, inconscient, frappé de plusieurs coups de couteau. Il n'a pas survécu à ses blessures.

Près de la maison, des couteaux ensanglantés ont été retrouvés avec une paire de gants, une lampe torche et un ordinateur portable. Cela pourrait laisser penser que les cambrioleurs ont pris la fuite à travers champs. Trois jours après les faits, aucune personne n'a été interpellée.

Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte, confiée à la police judiciaire. Concernant le placement en garde à vue de la compagne de la victime, le parquet de Dunkerque rappelle que "toute personne placée en garde à vue reste présumée innocente".

Les hommages continuent de pleuvoir

Patrice Charlemagne enseignait le néerlandais aux étudiants de l'Ulco (Université du Littoral Côte d'Opale) à Dunkerque. Les hommages pleuvent depuis lundi de la part des élèves, de ses collègues et de la ville tout entière. "Notre ville a été touchée cette nuit par un terrible drame qui a coûté la vie à un Dunkerquois. Je veux dire ma profonde émotion et mon choc", avait partagé le maire de Dunkerque et ministre du Logement, Patrice Vergiete.

L'association d'art du spectacle, "Son et Lumière de Gravelines", pleure l'un de ses troubadours qui était membre depuis 1989. Patrice Charlemagne était un passionné de musique à côté de son rôle d'enseignant.

Patrice Charlemagne était papa depuis décembre 2021.