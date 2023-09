Rugby : Rodez part à la faute à La Salvetat et perd le bonus défensif en fin de match

Bien trop indisciplinés pour pouvoir espérer quoi que ce soit de leur déplacement sur la pelouse de La Salvetat en Haute-Garonne (25-13), le dimanche 24 septembre, les Ruthénois ont même perdu le bonus défensif à moins d’un quart d’heure du terme...

On serait tenté de dire que c’est un match à oublier pour le Rodez rugby. Mais son nouvel entraîneur, Dominique Alaux, ne l’entend pas de cette oreille. "Un match comme ça, ça ne doit pas rester lettre morte. Il faut s’en servir pour progresser. Des défaites, il y en aura d’autres. Ça doit faire avancer l’équipe, plutôt que lui faire baisser la tête", estime-t-il, frustré de la prestation des siens, sans paraître pour autant abattu, ne s’agissant que du deuxième match de la saison.

11-0 après dix minutes de jeu

S’ils s’étaient avancés, dimanche après-midi, avec quelques certitudes acquises il y a une semaine grâce à leur succès inaugural à Paul-Lignon face à La Saudrune (22-3), les Ruthénois ont vu leurs espoirs être très rapidement douchés par des locaux avec qui ils partageaient la tête de la poule avant le coup d’envoi. 11-0 après dix minutes : le ton était donné. "Devant, ils étaient puissants en début de partie et on n’a pas su les contrer, regrette Alaux. Mais ensuite, on a repris le fil du match." 11-7 à la pause, 11-10 à la 43e… Rodez a cru pouvoir signer un come-back victorieux. Avant qu’Hugo Gély et Sébastien Antoine, respectivement sur pénalités et essai, ne viennent couper court à ses ambitions dans la foulée. Et même plus encore : "Quelques erreurs techniques dans les vingt dernières minutes font qu’ils reprennent le large et que l’on se sorte du bonus (défensif, NDLR), alors qu’on y a été quasiment toute la partie…"

Alaux : "On était au-dessus"

Il faut dire que dimanche, Aigoui – sanctionné d’un jaune à la 67e – and co ont largement manqué de discipline. " On a pris beaucoup, beaucoup de pénalités (cinq d’entre elles ayant fait mouche). On a fait trop de fautes pour espérer ramener quelque chose d’un match à l’extérieur ", analyse Dominique Alaux. Et de poursuivre : "On va continuer à travailler, pour essayer de grandir et éviter de reproduire les mêmes erreurs à chaque fois." Car, d’après lui, elles lui coûtent clairement la victoire dimanche. "Rugbystiquement parlant, on était au-dessus dès qu’on tenait le ballon et qu’on mettait le volume… On aurait pu nettement mieux faire !"