Decazeville. Plusieurs propositions cette semaine avec l’office de tourisme

L’office de tourisme et du thermalisme de Decazeville communauté propose diverses visites guidées cette semaine.

Aujourd’hui : Visite de Cransac, rendez-vous à 15 heures devant l’office de tourisme. Vous pourrez cheminer dans les rues de la ville à la découverte de son passé thermal et de son passé minier où se côtoient les vestiges de ces deux époques. Puis découvrir l’œuvre d’art contemporain réalisée en hommage à cette histoire minière et au renouveau thermal de la cité cransacoise. Informations et inscriptions au 05 65 63 06 80.

Mercredi 27 septembre : "On y va en bus", donne rendez-vous à 13 h 35 à la gare routière de Decazeville ou à 13 h 45 à la place Jean-Jaurès à Cransac. L’excursion comprend la visite du musée du Modélisme Ferroviaire à Lanuéjouls où vous pourrez découvrir le modélisme ferroviaire sous un aspect culturel, historique et industriel. Puis la visite de l’exploitation de miel de M. Cantaloube à Maleville où vous pourrez découvrir tous les secrets de la ruche et savourer les différentes sortes de miel. Et enfin direction le Domaine d’Helix à Maleville où vous visiterez l’exploitation de cet éleveur d’escargots et découvrirez l’univers passionnant de l’héliciculture. Informations et inscriptions au 05 65 63 06 80.

Jeudi 28 septembre : Visite guidée du patrimoine minier et industriel de Decazeville (musée et ancienne mine à ciel ouvert). Informations et inscriptions au 05 65 43 18 36.

Vendredi 29 septembre : Visite de Laroque-Bouillac. Rendez-vous à 15 heures au village. En arpentant les ruelles et les chemins escarpés, ce village atypique révélera un patrimoine inattendu et une histoire intimement liée à la rivière Lot.

Informations et inscriptions au 05 65 43 18 36.