Tok beauté : la règle du 2-4-2 pour une routine maquillage express et sans effort

(ETX Daily Up) - Grappiller quelques minutes de sommeil, sans avoir à négliger sa routine maquillage, tout en affichant un teint naturellement éclatant : voilà la promesse de la méthode 2-4-2, devenue virale sur TikTok. Accessible aux débutants, cette technique garantit un make-up impeccable en moins de dix minutes, et sans avoir à se ruiner. Qui dit mieux ?

Contrairement à ce que certains pourraient penser, cette formule magique n'a absolument aucun lien avec le nouveau système de jeu mis en place par Didier Deschamps à l'approche de l'Euro 2024 - il manquerait des joueurs sur le terrain. C'est à un tout autre domaine, celui du maquillage, que s'applique ce code mystérieux : 2-4-2. L'idée est très simple, miser sur une sélection de produits de beauté, plutôt restreinte, pour optimiser sa routine maquillage, sans négliger le rendu, et en un temps record. A en croire les utilisateurs du réseau social chinois, cette technique leur aurait permis de gagner un temps fou le matin, au point de pouvoir dormir plus longtemps.

Cette astuce beauté est sans doute l'une des plus simples repérées sur le réseau social chinois, ne nécessitant ni expérience, ni dextérité, ni technicité. Si elle n'est en rien créative, elle permet malgré tout aux utilisateurs de s'exprimer selon leurs goûts et leurs envies, et surtout de choisir les produits qu'ils souhaitent utiliser. Mais alors, quelle est donc la spécificité de cette méthode ? Et bien c'est simple, il s'agit uniquement de limiter sa routine maquillage à un nombre restreint de produits, huit en l'occurrence : deux pour les yeux, quatre pour le teint, et deux pour les lèvres. Cette règle d'or garantirait un make-up plus naturel, sans rogner sur l'éclat et l'effet bonne mine, ni sur la qualité de la mise en beauté - au contraire - et, on l'a vu, de gagner du temps.

Quatre produits pour le teint

Le succès de la règle 2-4-2 est tel que les hashtags associés ont déjà généré plus de 15 millions de vues. Il suffit par ailleurs de jeter un œil à chaque vidéo pour se rendre compte que les utilisateurs peuvent se tourner vers les produits qu'ils préfèrent, sans aucune restriction, à condition bien sûr de ne pas dépasser le nombre imposé. Certains créateurs de contenu conseillent toutefois de miser sur une ombre à paupières discrète et un mascara pour les yeux, un fond de teint léger, une crème ou une base teintées, ainsi qu'un correcteur, une poudre ensoleillée et un blush pour le teint, et un crayon et un gloss pour les lèvres. Des produits qui conviennent parfaitement à un maquillage de journée, et qui peuvent être remplacés par des textures plus couvrantes et des teintes plus audacieuses pour un make-up de soirée.

Il n'est pas question de dire que cette astuce est révolutionnaire, il n'en est rien, mais elle a le mérite de faire gagner un temps précieux sans avoir à bâcler sa routine beauté, et peut également se targuer d'être simple, efficace et, bien évidemment, sans aucun risque pour la santé. Reste désormais à observer si cette règle d'or sonnera réellement le retour d'une beauté plus naturelle, amorcé pendant la crise sanitaire puis mis à mal ces derniers mois par des tendances comme le vampire bimbo core, le pumpkin spice make-up, ou encore le martini make-up, des esthétiques qui signent (officiellement) l'arrivée imminente des fêtes automnales et de fin d'année.