Aveyron : le "Festi Bike Zac" invite tout le monde à enfourcher son vélo

Il se déroule du samedi 30 septembre au dimanche 1er octobre à Sébazac.



Les fédérations de cyclisme et de cyclo tourisme, les clubs locaux, la mairie de Sébazac, , l’association des cyclos motivés…, se mobilisent pour développer la pratique du vélo. Le succès croissant de la pratique du vélo mérite qu’on fête ce moyen de locomotion.

C’est dans cet esprit qu’auront lieu, les 30 septembre et 1er octobre à Sébazac, la 3e édition du "Fest Bike Zac". Samedi : de 9 h 30 à 18 heures, circuit prévention MAIF enfants, vélo club enfants. De 9 h 30 à 12 heures circuit d’apprentissage VTT enfants. De 9 h 30 à 12 heures, trophée Caisse d’Épargne avec un circuit de pilotage adolescents. De 9 h 30 à 12 heures, vélo 100 % filles. De 9 h 30 à 12 heures, boucle VTT famille de 6 et 14 km. De 10 heures à 12 h 30, circuit course orientation enfants. De 14heurs à 16 heures, initiation BMX enfants. À 14 heures : circuit randonnée adultes 90 km VTT, circuit débutant 45 km VTT. De 14 h 15 à 16 h 30 : pump track. De 9 h 30 à 17 heures : swin up, véhicule électrique promenade d’essai. Un repas organisé par l’APE est prévu samedi midi pour ceux qui le veulent.

Dimanche : de 9 h 30 à 12 heures : swin up véhicule électrique promenade d’essai. À 10 heures : départ en famille sur un circuit route de 26 km ou 52 km. À 10 heures : départ circuit VTT famille sur environ 10 km. À 10 heures : course d’orientation en famille dans Sébazac.

Le salon sera ouvert de samedi 9 h 30 à dimanche 13 heures. Contact par téléphone au 06 08 51 39 93 ou site internet festbikezac.e-monsite.com

Ce week-end a pour but de rallier de nombreux habitants à la pratique du vélo dans la vie de tous les jours. Le vélo, plus qu’un moyen de locomotion, un sport, un plaisir.