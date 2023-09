La musique classique s’invite à la campagne

Dimanche 24 septembre, s’est déroulé un événement hors du commun, dans le hameau de Moncan. Un couple de jeunes et très talentueux musiciens professionnels, Johanna De Cloître et Antoine Chopin, tous deux évoluant sur la scène internationale ont élu domicile il y a un an et demi sur le plateau de l’Aubrac. Ils ont eu envie de faire partager leur passion de la musique avec les habitants de la région, en organisant un concert à domicile. C’est ainsi qu’une cinquantaine de privilégiés, amis, voisins, habitants des communes avoisinantes et même au-delà ont répondu à l’invitation. Les places étaient limitées, tous ces chanceux néophytes et mélomanes ont pu apprécier ce programme autour du piano et du chant lyrique. Ils ont fait découvrir un programme éclectique allant de Bach à De Falla en passant par Mozart, Liszt, Schubert, Gounod et Debussy. Des pèlerinages en Italie de Liszt nous avons entendu le sonnet 43 de Pétrarque et "après une lecture du Dante", pièces tantôt virtuoses et tantôt émouvantes, un élégant Nocturne de Falla inspiré par Chopin, l’architecture et le rythme de clavier bien tempéré de Bach, la beauté mélancolique du Voyage d’hiver, la faconde de Leporello et Papageno et le lyrisme de Soliman, et enfin une Isle joyeuse évocatrice de Cythère.

À l’issue du concert, le public a ovationné les deux artistes. Johanna prenait la parole pour remercier son auditoire et l’invitait à partager le verre de l’amitié. Un moment privilégié où chacun a pu échanger et faire plus ample connaissance avec les deux artistes.

Bravo et un grand merci à Johanna et à Antoine, pour ce magnifique concert classique qui vient à la rencontre des ruraux.

Dans les mois à venir, ils envisagent d’organiser d’autres concerts à Moncan. Des concerts à ne pas manquer !