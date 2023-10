Carburant à prix coûtant : Leclerc, Intermarché, Casino... que vous proposent et à quelles conditions les distributeurs ?

Suite à l’appel du gouvernement, plusieurs distributeurs se sont engagés à vendre du carburant à prix coûtant. Mais que proposent-ils et dans quelles conditions ?

Un temps envisagée par le gouvernement, la vente à perte de carburant a finalement été définitivement enterrée par le président Emmanuel Macron, qui a plutôt demandé aux distributeurs de faire un geste pour les consommateurs en vendant à prix coûtant. Près de 120 000 opérations dans 4 000 stations sont prévues ainsi jusqu’à la fin de l’année 2023. On fait le point.

Chez Leclerc

Leclerc a été la première enseigne à annoncer l’essence à prix coûtant dans ses 750 stations. L’opération a démarré vendredi 29 septembre et doit se poursuivre "jusqu’à la fin de l’année", a annoncé, dans un tweet sur X (ex-Twitter), Michel-Edouard Leclerc, le président des magasins Leclerc.

Contrairement à ses opérations précédentes, qui proposaient du carburant à prix coûtant uniquement les week-ends, désormais c’est "tous les jours". Michel-Edouard Leclerc précise que "Chaque mois, on ajustera selon la contribution attendue des pétroliers qui doivent impérativement participer à l’effort".

Chez Système U

Chez Système U, une grande opération de carburant à prix coûtant aura lieu chaque premier week-end du mois. La première sera les 6 et 7 octobre. Ses clients (titulaires de la carte U) pourront aussi bénéficier de 10 % de réduction sur tout l’alimentaire, la beauté et la droguerie (hors alcool) tous les 15 jours à compter des 20 et 21 octobre, jusqu’à début décembre.

Chez Casino

Le groupe Casino vend quotidiennement depuis ce lundi 2 octobre le diesel et le Sans-Plomb 95 à prix coûtant. L'opération prendra fin le 31 décembre 2023. Le GPL, le fuel domestique et le E85 ne sont pas concernés.

Chez Carrefour

Carrefour propose également depuis le vendredi 29 septembre, du carburant sans marge dans toutes les stations-service de ses hypermarchés, et ce, jusqu’à la fin de l’année 2023. Comme chez Leclerc, le carburant est vendu à prix coûtant tous les jours.

Chez Cora

L'enseigne Cora réalisera également deux week-ends à prix coûtant par mois. En revanche, aucune date n’a, pour l’instant, été communiquée.

TotalEnergies

Pour sa part, TotalEnergies s’est engagé à prolonger le plafonnement à 1,99 € par litre "au-delà de la fin 2023, tant que les prix resteront élevés", a indiqué, mi-septembre, le groupe dans un communiqué. Selon TotalEnergies, le plafonnement est activé aujourd’hui dans 2 600 de ses stations, sur le SP-95, le SP-98 et le diesel. Cela signifie que le prix de ces carburants ne peut excéder, dans ces stations, 1,99 € par litre.