Quesaco : la 'siren skin', l'esthétique féérique tout droit venue des nineties

(ETX Daily Up) - Avis aux milléniaux, les paillettes sont de sortie ! La Fashion Week de New York a ravivé la nostalgie des mises en beauté féériques popularisées par Britney Spears, Christina Aguilera, et autre Ophélie Winter, dans les années 1990. Et cette tendance porte désormais un nom, la 'siren skin', se traduisant par une peau luisante, comme humide, avec des reflets scintillants. Un make-up qui ne devrait pas passer inaperçu à l'approche des fêtes de fin d'année.

Le quiet luxury était de mise à New York à l'occasion des défilés consacrés à la saison printemps-été 2024, mais toutes les marques n'ont pas suivi la tendance, bien au contraire. La maison de luxe The Blonds a parcouru le chemin opposé, misant sur l'opulence, le glamour, et la féérie, en s'inspirant de deux créatures légendaires, les sirènes et les licornes, dont l'imagerie influence régulièrement les univers de la mode et de la beauté. Un thème qui s'est traduit en make-up par des ongles XXL, colorés ou ornés de strass, des ombres à paupières sombres ou pastel, et plus encore par une peau scintillant de mille feux. Une tendance qu'une part des milléniaux maîtrise déjà à la perfection pour l'avoir testée - et adoptée - à la fin des années 1990.

Hydratation et paillettes

C'est la créatrice de contenus beauté Cat Quinn qui est à l'origine d'une vidéo levant le voile sur la 'siren skin', évoquant le défilé de la marque The Blonds, et expliquant l'avoir testée sous la houlette de la make-up artist Jessie Lefler. On y voit la jeune femme portant une ombre à paupière violet, subtilement scintillant, se faire enduire le corps d'un mix de deux produits a priori incontournables pour adopter la 'siren skin'. Il s'agit de deux essentiels de la marque MAC Cosmetics : la crème hydratante lumineuse Strobe Cream et la poudre scintillante pour visage, corps et cheveux Glitter Reflects Transparent Pink. Un duo censé reproduire l'effet moite (ou très hydraté) de la peau, avec de subtils reflets brillants.









En seulement quelques jours, la vidéo a collecté plus de 10.000 vues, laissant présager l'émergence d'une tendance forte dans les semaines à venir. Et si le défilé de la marque The Blonds était consacré à la saison printemps-été 2024, nul doute que la mise en beauté devrait faire des heureux bien avant, notamment à l'approche des fêtes de fin d'année. Notons par ailleurs qu'il n'est pas indispensable de choisir les produits évoqués par Cat Quinn, une crème légère hydratante et une poudre scintillante suffiront, et ce quelle que soit la marque choisie.

Entre le shower make-up et la laminated skin

Si cette nouvelle tendance fait la part belle aux paillettes, elle n'est pas sans rappeler deux autres esthétiques beauté devenues virales à la fin de l'année 2022 et au début de l'année 2023 : la 'laminated skin' et le 'shower make-up'. Toutes deux cherchaient alors à reproduire un effet humide, ou mouillé, comme après une séance de sport pour la première, ou au sortir de la douche pour la seconde. Un rendu que l'on retrouve, dans une moindre mesure, dans la 'siren skin'.

Pour rappel, la 'laminated skin' visait à obtenir un teint moite, ou plus précisément un glow naturel effet brillant, grâce à un fond de teint léger et une brume fixatrice, tandis que le 'shower make-up' reposait sur l'utilisation d'une base éclat, d'un fond de teint, d'une crème hydratante, et des produits de contouring. L'idée restant la même que la 'siren skin' : donner l'effet d'une peau naturellement éclatante, les paillettes en moins.