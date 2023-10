"Notre petit dernier est arrivé" : la famille de "L'Amour est dans le pré" s'agrandit, Jennifer et Ludovic accueille leur sixième enfant

Un 34e bébé dans l'émission culte de M6, L'Amour est dans le pré ! Jennifer et Ludovic sont parents pour la sixième fois. Ils viennent d'accueillir un petit garçon.

Jennifer et Ludovic Villeneuve ont marqué la saison 3 du programme phare de M6, qui vit cette année sa 16e édition, présentée chaque lundi soir, en prime time, sur M6, par Karine Le Marchand.

Entre 4 et 5 millions de téléspectateurs

L'Amour est dans le pré est diffusée depuis le 8 septembre 2005. L'émission est présentée par Karine Le Marchand depuis 2011 et rassemble chaque année entre 4 et 5 millions de téléspectateurs.

Trois filles, trois garçons

Le couple vient d'accueillir son sixième enfant. Il s'agit d'un garçon dont le prénom n'a pas encore été révélé. Jennifer, très présente sur les réseaux sociaux, suivie notamment par plus de 19 000 followers sur Instagram a partagé un magnifique cliché en noir et blanc sur son compte. On y voit la jolie et craquante frimousse de son fils avec une petite pancarte sur laquelle il est inscrit "mini-relève" floquée d'un dessin de tracteur.

Jennifer et Ludovic sont déjà les heureux parents de Amaya, Logan, Stella, Olivia et Lionel. La fratrie s'agrandit avec un troisième frère.

34 bébés nés en 16 saisons

L'arrivée de ce poupon porte à 34 le nombre de bébés nés d'unions créées depuis le début de l'émission. Déjà, en 2021, pour la naissance de Lionel, leur cinquième enfant, les amoureux déclaraient : "Même après cinq bébés, on a encore la baby fever" !

Didier, l'Aveyronnais, a aussi trouvé l'amour

Impossible d'oublier Didier l'Aveyronnais. L'agriculteur de Capdenac-Gare, qui avait participé à "L'Amour est dans le pré" en 2019 à 56 ans, est resté une des figures du programme de rencontres amoureuses de M6. Célibataire depuis toujours, bavard, attachant, blagueur et à l'accent aveyronnais si prononcé que M6 doit le sous-titrer.

L'émission avait permis à Didier Marvezy de rencontrer Isabelle, une employée de la Poste venue de Haute-Garonne pour vivre en Aveyron mais le couple a depuis rompu.

Après deux ans de relation et alors que le couple avait prévu de se marier, Isabelle a finalement quitté Didier. Depuis, notre célèbre Aveyronnais a retrouvé l'amour aux côtés de Catherine, l'une des prétendantes d'un des agriculteurs la saison dernière.