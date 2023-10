Le célèbre groupe corse, I Muvrini, se produit à l’Amphithéâtre d le 8 octobre. Un groupe engagé dont le leader Jean-François Bernardini œuvre pour sensibiliser les jeunes et moins jeunes à la non-violence avec déjà plus de 500 conférences dans des écoles, collèges, prisons, clubs sportifs. Entretien.

Vous êtes de retour en Aveyron ce dimanche 8 octobre…

Nous sommes déjà venus en concert à Rodez. Et, moi, à titre personnel aussi, pour parler de non-violence dans des établissements. Quand on arrive dans une ville, un village, on nous invite toujours pour travailler, on n’a pas le temps de faire du tourisme (rire).

Mais, heureusement, nous avons des liens, des amitiés, des parentés intérieures. Ce public de cette salle de Rodez, je m’en souviens comme si c’était hier. Cette générosité. C’était un grand moment. On va essayer de faire encore mieux. Ici, c’est le pays de Soulages et de gens merveilleux qui sont attachés à la terre.

Les Aveyronnais, qui comme les Corses d’ailleurs, sont aussi particulièrement attachés à leurs racines…

C’est fou de voir comme le monde paysan laisse comme trace sur la peau des gens, dans l’attachement à la terre. Nous sommes tous des enfants de paysans, ce monde que l’on croyait périmé. Quand on le retrouve, il est extrêmement moderne et d’actualité. Y faire honneur, c’est aussi l’ambition de nos chants.

Parlez-nous de votre album "Più Forti", qui à votre image, est engagé. Que représente-t-il pour vous ?

On vient toujours avec l’ambition de proposer un nouveau voyage au public. Pour les gens ne connaissant que notre nom, c’est souvent beaucoup d’inattendu. On essaye de pratiquer et de tirer ce qu’on appelle le port d’âme. La beauté, elle n’est pas corse ni aveyronnaise, elle est universelle. Nous vivons dans une société de l’emballage et souvent du vide. L’art et la culture, c’est nous aider à faire face. Dans le concert, il y a de l’humour, de la poésie, de l’énergie, du lien, c’est chanter ensemble.

On va créer un village ensemble. Dans cet album, on essaye de porter ce souffle et ce pouvoir citoyen. Les analphabètes du XXIe siècle ne sont pas ceux qui ne savent ni lire ni écrire. Ce sont ceux qui ne savent pas décoder les mensonges que l’on nous vend. Parmi eux, celui de l’impuissance. On souhaite porter un souffle citoyen.

On ne vote pas tous les cinq ans mais 365 jours par an. On vit dans un monde où il y a des attitudes prédatrices, des voleurs de lumière. On est tous sur la même barque. En étant unis, on est plus fort et efficace. La Corse et Rodez, cela peut être loin géographiquement mais culturellement, cela peut être très proche.

L’album a un titre évocateur. Comment être plus fort tous ensemble ?

En se passionnant pour les solutions. Tous les jours, nous recevons une dose de "pathogenèse" incroyable. On nous donne les chiffres de la violence, du chômage, de la pauvreté, de la précarité. Bien sûr que c’est important. Nous, ce que nous cherchons, c’est la "salutogénèse", autrement dit, qu’est-ce qui fait la bonne santé d’une société, un concept lancé par un chercheur qui s’appelle Aaron Antonovsk.

C’est être capable de comprendre son monde, être conscient qu’on peut changer quelque chose et ce que l’on fait doit avoir du sens. Lors de ce concert, nous allons présenter des titres inédits et on travaille déjà sur un prochain album dont la sortie est prévue en 2024.

Vous avez fait de la non-violence votre leitmotiv et votre cheval de bataille, notamment auprès des jeunes. Racontez-nous comment est né ce combat ?

Nous avons lancé ce programme en 2011avec Oumani, une petite ONG née en Corse, à travers le programme "Devenons artisans de la non-violence". Cela fait 8 000 ans que la violence sévit. Elle est tellement banalisée qu’aujourd’hui, on la prend dans les salles à manger, les cours de récréation, au volant, dans les aliments que l’on avale…

Mais il existe des antidotes, des clés, des anticorps pour en sortir. Et là, vous faites comme moi, vous prenez votre sac à dos et vous allez un peu partout semer des graines. Je dois être le seul citoyen français, qui, ces dernières années, a mis les pieds dans près de 450 collèges et lycées, pour donner plus de 550 conférences. Soit plus de 90 000 jeunes et adultes sensibilisés.

Un enfant qui assiste à des violences intrafamiliales, ce n’est pas un spectateur, c’est une victime. Je rappelle qu’en France, il y a 18 interventions policières par heure pour des violences intrafamiliales. Et je ne parle pas de celles où il n’y a pas d’intervention. Ces rencontres, c’est un disque d’or à chaque fois. Là, nous faisons notre métier d’artiste.

Vous parlez aux jeunes mais quel message adressez-vous aussi aux parents ?

La violence n’est pas notre nature. C’est une violation de la nature humaine. Je libère la parole. Dans nos interventions, on voit pleurer beaucoup de visages mais on entend applaudir aussi beaucoup de visages. On fait des conférences, des formations dans le milieu de l’éducation, du sport. Il n’y a pas de parents parfaits, cela n’existe pas. Ils font ce qu’ils peuvent. Mais les enfants sont placés dans un écosystème qui est de plus en plus toxique.

Vous dites que votre carburant c’est la non-violence ?

C’est un mot de Yazid Kherfi, un ancien voyou devenu formateur dans les banlieues. Il dit : "La colère, c’est mon carburant. Et la non-violence, c’est mon moteur". Casser, frapper, détruire, ce n’est pas productif. C’est inefficace car "tu abîmes et tu t’abîmes". Il faut se reconnecter et se réconcilier avec sa propre nature, l’empathie, la compassion, la coopération, la solidarité.

À 20 heures, à l’Amphithéâtre de Rodez. Il reste encore des places.