Naucelle. Une belle édition du Festiboeuf

Le rideau vient de tomber sur la 18e édition du "Festiboeuf", organisé par le comité pour la promotion de l’élevage. Une manifestation nationale depuis quelques années qui rassemble ce qui se fait de mieux en matière de bovins viande. Au-delà du volet agricole, l’évènement sur 2 jours, est une vraie émulation de temps forts, grâce a une forte implication du monde associatif local. Cette année, à titre d’exemple, le BBN organisait une fête autour du dernier match de l’équipe de France de Rugby contre l’Italie, les comédiens de Novacella, donnaient samedi en soirée une représentation de leur dernière création "Le Bel Cantou", au milieu de ses deux temps forts, un concours départemental de cheval de trait, des déjeuners à la fourchette, et un succulent bœuf à la broche le samedi. Lors de remise officielle des prix, en présence de nombreux élus, partenaires, représentants de l’Etat, bénévoles, le président Jérôme At, "capitaine" de cette belle équipe, avait un remerciement appuyé pour tous ceux qui ont permis à ce festiboeuf d’être une vraie réussite. Une belle vitrine de ce monde agricole qui croit en sa mission et son travail. La première des personnalités à remettre un prix, revenait au président du Conseil départemental, envers M. Loubière (Rulhac-Saint-Cirq) pour une limousine championne en catégorie "naisseur-engraisseur". Première participation et premier podium. Certaines de ces bêtes étaient achetées par des boucheries traditionnelles, pour être transformées en produits de qualité en Aveyron, en Ariège, dans le Tarn et dans l’Hérault.

Les élus ont pris tour à tour la parole, tous ont apprécié de pouvoir assister à cette belle vitrine agricole. Après la cérémonie, de nombreux convives s’installaient pour déguster le fameux bœuf à la broche.