L'exposition à la lumière aurait une "puissante influence" sur la santé mentale

(ETX Daily Up) - Scroller sur son téléphone, ou regarder la télévision, jusque tard dans la nuit serait néfaste pour la santé mentale, révèle une étude réalisée par des chercheurs australiens. Plus largement, une exposition accrue à la lumière la nuit augmenterait le risque de troubles mentaux, allant de l'anxiété à la bipolarité, tandis qu'une importante exposition à la lumière diurne serait bénéfique sur le plan de la santé mentale.

La science a depuis plusieurs années pris à bras-le-corps la problématique de la santé mentale, tentant de mettre en lumière de nouveaux moyens et des stratégies accessibles pour pallier le nombre grandissant d'individus touchés par ces troubles. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) fait état de près d'un milliard de personnes atteintes d'un trouble mental en 2019, soit juste avant la pandémie de Covid-19, qui aurait vu augmenter de plus de 25% les cas de dépression et d'anxiété, au cours de la première année. Un constat que l'autorité sanitaire mondiale ne prend pas à la légère, poussant les décideurs à agir en faveur de la santé mentale des populations.

Au regard des derniers travaux scientifiques sur le sujet, il apparait que certains usages, simples et accessibles, pourraient grandement influencer la santé mentale des hommes, des femmes, et des enfants. Une nouvelle étude s'est penchée sur le rôle de l'exposition à la lumière, de jour comme de nuit. Une équipe dirigée par des chercheurs de la Monash School of Psychological Sciences et du Turner Institute for Brain and Mental Health, en Australie, a examiné les données de 86.772 participants issus de la UK Biobank, et plus particulièrement leur exposition à la lumière, leur sommeil, leur activité physique, et leur santé mentale.

Publiés dans la revue Nature Mental Health, ces travaux nous apprennent que le risque de dépression augmenterait de 30% chez les personnes fortement exposées à la lumière pendant la nuit. A contrario, ce risque diminuerait de 20% chez celles exposées à de grandes quantités de lumière au cours de la journée. Le tout témoignant de la "puissante influence" de l'exposition à la lumière, diurne ou nocturne, sur la santé mentale des sujets. Les chercheurs précisent dans un communiqué, sans fournir de chiffres précis, que le risque serait similaire pour d'autres comportements comme l'automutilation, la psychose, les troubles bipolaires, le trouble anxieux généralisé, ou encore le syndrome de stress post-traumatique.

"Une fois que les gens comprennent que leurs modes d’exposition à la lumière ont une puissante influence sur leur santé mentale, ils peuvent prendre quelques mesures simples pour optimiser leur bien-être. Il s’agit d’obtenir une lumière vive le jour et une obscurité la nuit", explique le professeur Sean Cain de la Monash School of Psychological Sciences. Et de conclure : "Les humains d’aujourd’hui remettent en question [les systèmes] biologi[ques], passant environ 90% de la journée à l’intérieur sous un éclairage électrique trop faible le jour et trop lumineux la nuit par rapport aux cycles de lumière naturelle et d’obscurité. Cela perturbe notre corps et nous rend malade".