Decazeville. L’espace scénographique Terra Olt ouvert pour les vacances

À l’occasion des vacances de Toussaint, l’espace scénographique Terra Olt sera ouvert au public le samedi 21, vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 octobre, ainsi que le mercredi 1er, vendredi 3 et samedi 4 novembre, de 14 heures à 17 h 30. Profitez des derniers jours de la saison pour découvrir ce lieu étonnant. Des surprises vous attendent à chaque pas. L’occasion de découvrir la vie des riverains de la vallée du Lot au début du siècle dernier grâce aux plus innovantes des technologies d’animation, dont un sous-marin virtuel à couper le souffle. Surprises et émotions garanties.

Tarifs : 7 € ou 4 € (enfant de 8 à 12 ans) et gratuit pour les moins de 8 ans.