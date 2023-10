Mort de Loana, 10 ans, à Sedan : "c'est là que j'ai appris...", raconte son papa, après la découverte du corps de sa fille dans une cave

Recherchée depuis le 17 octobre 2023 à Sedan, Loana, 10 ans, a été retrouvée morte, le lendemain, dans la cave d'un appartement situé dans la même ville. Son père a pris la parole.

Sedan a été le théâtre d'une terrible découverte, mercredi 18 octobre 2023. Le corps de Loana, 10 ans et recherchée depuis la veille, avait été retrouvé dans la cave d'un immeuble du centre-ville. Le papa s'est exprimé.

"C'est ma cousine qui a vu la police dans la rue"

Le père de Loana a pris la parole chez nos confrères du Nouveau Détective. Il raconte la dernière journée de son enfant, qui a "pris son bus le matin, pour aller à Vrigne-aux-Bois", en l'occurrence, la commune dans laquelle la collégienne était scolarisée. "Le soir, le bus l'a bien redéposée." Après ça, plus aucune nouvelle. "L'heure tournait, on a contacté la police et puis ça s'est mis en route. On ne dormait pas du tout".

Comme il l'explique à nos confrères, le père de famille est sollicité par sa cousine. "Elle a vu la police dans la rue et m'a dit 'Tu peux descendre ?'. Et c'est là que j'ai appris..." Il précise ensuite qu'il n'a aucune information sur les faits et sur ce qu'il s'est passé le soir de la disparition de son enfant.

"Elle était super gentille, super gentille..."

Le père de Loana a également dévoilé quelques traits de personnalité de sa fille. "Elle était super gentille, super gentille. Elle travaillait bien à l'école, elle était en sixième", a-t-il raconté. "Elle faisait souvent des activités avec moi, et sa maman. Elle faisait du roller avec nous, allait à la pêche, on jouait un peu..."

Un homme interpellé

Un homme de 57 ans a été placé en garde à vue. Il logeait dans un appartement situé juste au-dessus d'un bar fermé de longue date et distant de seulement 100 mètres du domicile de Loana. Une enquête judiciaire a été ouverte pour meurtre et viol d'une mineure de moins de 15 ans. Comme l'affirmaient nos confrères de l'Ardennais dans la journée du 19 octobre, ce suspect est connu des services de police, mais pas pour des faits criminels.

Pendant son audition, il a livré "spontanément des déclarations contradictoires et fantaisistes", selon les policiers, cités par Franceinfo. Nos confrères indiquent que le suspect a, selon le procureur de la Répbulique de Reims François Schneider, parlé d'un "accident", précisant que la fillette était "tombée dans l'escalier".

Cellule psychologique

Au sein du collège Pasteur de Vrigne-aux-Bois, une cellule d'écoute psychologique a été mise en place. Le maire de Sedan, Didier Herbillon, avait évoqué une découverte "bouleversante et inimaginable", ce jeudi 19 octobre. "J’apporte mon soutien à ses proches et aux sedanais affectés par ce terrible drame. Je compte sur l’enquête en cours pour éclaircir toutes les circonstances de cette tragédie", avait-il écrit sur Twitter.