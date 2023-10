Aveyron : les musées départementaux parés pour les vacances

Il y aura des expositions et des animations spécifiques pour cette Toussaint.



Jeu d’aventure spécial Halloween, initiation à l’art du vitrail, à l’aquarelle ou à la mosaïque… De Montrozier à Espalion, en passant par Salles-la-Source, l’art vivant, les savoir-faire ancestraux et le patrimoine se croisent et se découvrent en famille durant les vacances de la Toussaint.

Musée des arts et métiers traditionnels de Salles-la-Source. Le musée propose un après-midi et une soirée sous le signe d’Halloween avec "la malédiction du Chaman Lehach", un grand parcours d’énigmes d’1 heure 30 ; le musée sera exceptionnellement ouvert jusqu’à 20 h 30 pour l’occasion (tarif : 4 €).

Des ateliers pour toute la famille rythmeront les deux semaines de vacances : confection d’une guirlande d’Halloween à base de laine feutrée les lundis 23 et 30 octobre à 14 h 30 (5 €), création d’une tirelire effrayante en argile les jeudis 26 octobre et 2 novembre à 14 h 30 (5 €), séances de planétarium les mercredis 25 octobre et 1er novembre à 14 h 30 (2,50 €). Sur réservation (05 65 67 28 96 – musee.salleslasource@aveyron.fr).

Espace archéologique départemental de Montrozier. Le musée propose une activité par jour du mardi au vendredi, à 14 h : la fabrication d’un vitrail au décor de flèche de chasseur en compagnie de Lola Pradeilles, maître verrier, les mardis 24 et 31 octobre (à partir de 8 ans), une exposition-jeu inédite sur nos ancêtres chasseurs et pêcheurs à la Préhistoire qui permettra aux enfants de manipuler des outils et armes et de confectionner un objet surprise les mercredis 25 octobre et 1er novembre (dès 6 ans), l’incontournable initiation à la fouille archéologique les jeudis 26 octobre et 2 novembre, la création d’une mosaïque à la mode gallo-romaine aux côtés de la mosaïste Florence Olmi vendredi 27 octobre (à partir de 8 ans) et enfin un stage d’illustration à l’aquarelle (archéo sketching) avec l’artiste Caroline Angelard (à partir de 8 ans). Tarif : 3 €, sur réservation (05 65 70 75 00 – espace.archeologique@aveyron.fr).

Musée des mœurs et coutumes d’Espalion. Le musée invite les enfants à venir fabriquer leur sac à bonbons monstrueux accompagné de son chaudron magique mardi 24 octobre à 15 h et à sculpter une citrouille d’Halloween en compagnie de l’artiste Christian Delbruel – alias Papillion – mardi 31 octobre à 14 h 30. Des visites guidées de l’ancienne prison et de l’exposition Quand l’ailleurs est ici sont également proposées. Tarif des ateliers : 2,50 €, réservation conseillée (05 65 44 19 91 – musees.espalion@aveyron.fr).

Programme complet sur www.musees.aveyron.fr