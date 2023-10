Sébazac-Concourès. "Itinéraires Découvertes" change de présidence

L’association Itinéraires Découvertes organisait son assemblée générale en présence d’un public bien fourni.

Claude Cavagnac, présidente depuis trois ans, prenait la parole. Elle annonçait sa démission du poste de présidente. Elle remerciait la municipalité pour le prêt de la Doline où se déroulent ses conférences. Malgré les difficultés dues au Covid (en raison duquel au moins deux conférences furent annulées), la vie et la fréquentation à Itinéraires Découvertes n’ont pas faibli, contrairement à d’autres associations. La ligne n’a pas varié depuis la naissance de l’association : choix éclectiques, conférenciers compétents, sujets variés qui amènent à la discussion et à la contradiction, moment convivial, garante des valeurs de la République. La laïcité, la culture, la convivialité et l’amitié sont présentes à chacune des conférences. Les adhérents sont issus de tous les milieux sociaux culturels. Lors du rapport moral de l’année écoulée, il est apparu que 571 personnes ont assisté aux diverses conférences avec buffet et 152 sans buffet, soit une moyenne de 82 personnes par conférence (avec buffet) et 22 personnes par conférence (sans buffet). Le CA s’est retrouvé cinq fois dans l’année. Un voyage prévu dans l’année a dû être annulé par manque de participants. Le traiteur (Arnaud) n’a pas augmenté sa prestation. Il est d’ailleurs rappelé à tous qu’il est impératif de s’inscrire, minimum cinq jours avant pour le traiteur. Les conférences débutent à 19 heures avec une conférence d’environ 1 heure, suivie du buffet jusqu’à environ 22 heures. Venait ensuite le rapport financier présenté par A.-Marie Durand qui s’avère positif sur l’année. Au terme de l’assemblée, le bureau se réunissait pour élire le nouveau président.

Nouveau bureau : président, Alain Carles. Vice président, Claudine Degos. Secrétaire, Bernard Vergnet. Secrétaire adjoint, Didier Lascoume. Trésorière, A.-Marie Durand. Trésorier adjoint, Jacques Lafon.