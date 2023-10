Orages, pluie-inondation, vent : 26 départements en vigilance ce jeudi soir, 30 la journée de vendredi

Le point sur les prévisions de ce jeudi soir et de vendredi 27 octobre.

Dans son bulletin de la mi-journée, Météo France a placé 26 départements en vigilance jaune jusque dans la nuit de jeudi 26 octobre 2023.

Six sont concernés par les orages : Manche, Côtes d'Armor, Finistère, Morbihan, Loire-Atlantique et Vendée. 14 départements vont connaître des pluies diluviennes et sont en vigilance pluie-inondation : Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Corrèze, Cantal, Puy-de-Dôme, Doubs, Jura, Ain, Haute-Savoie, Savoie, Isère, Drôme et Hautes-Alpes.

Trois vigilances vagues-submersion sont déclenchées sur le littoral des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes.

30 vigilances jaune ce vendredi

Le nombre de départements passe à 30 pour toute la journée de vendredi 27 octobre. Voici les 16 départements en vigilance orages :

Les départements en vigilance orages. Météo France

15 départements sont en vigilance pluie-inondation :

Les départements en vigilance pluie-inondation. Météo France

9 départements sont en vigilance vent :

Les départements en vigilance vent. Météo France

13 départements sont en vigilance vagues-submersion :

Les départements en vigilance vagues-submersion. Météo France

