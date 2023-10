Bébé de trois mois tué par balle : arme retrouvée chez les parents, mère blessée, père en garde à vue... Ce que l'on sait

Le soir où le père a déposé son enfant à l'hôpital, la mère a été retrouvée blessée par balle près de leur domicile en Essonne.

Dans la nuit de mercredi 25 à jeudi 26 octobre, un homme a déposé un bébé âgé de trois mois gravement blessé à l'hôpital de Fontainebleau, en Seine-et-Marne. Le nourrisson présentait une blessure par balle au niveau du thorax, et n'a pas survécu.

Au cours de la même soirée, une femme a été découverte, blessée par balle, près d'un centre équestre de la commune de Milly-la-Forêt, en Essonne. Les éléments se recoupent rapidement : il s'agit de la mère du bébé amené à l'hôpital, et celui qui a déposé le nourrisson serait son père.

L'arme du crime retrouvé au domicile du couple ?

Deux heures après avoir emmené le bébé à l'hôpital, le père présumé a été interpellé et placé en garde à vue, rapporte BFMTV. Il aurait déclaré avoir été envoyé par son épouse faire une course à Paris, et qu'à son retour vers 21 heures, il aurait découvert le nourrisson blessé au domicile familial à Milly-la-Forêt. Toujours selon ses déclarations, sa femme ne se trouvait pas chez eux à ce moment-là, et le mari serait tombé sur une mare de sang à l'étage.

Une perquisition a été menée au domicile du couple, menant à la saisie d'une arme de type fusil 22 long rifle. Il s'agirait du même type d'arme utilisé contre le nourrisson et la mère. Reste à savoir s'il s'agit vraiment de l'arme du crime.

Un deuxième homme, âgé de 67 ans, a été placé en garde et interpellé en même temps que le père, avec qui il se trouvait quand les forces de l'ordre se sont présentées.

Enquête ouverte pour meurtre et tentative de meurtre

L'enquête suit son cours pour démêler le vrai du faux dans cette histoire au dénouement dramatique. Une enquête judiciaire pour les chefs de "meurtre sur mineur de 15 ans et de tentative de meurtre par conjoint" a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Paris.

La mère a été hospitalisée et son pronostic vital n'est plus engagé. Nous ne savons pas si elle a pu être entendue par les enquêteurs, nul doute que sa version des faits sera déterminante dans cette affaire.