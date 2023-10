Decazeville : une semaine de contrôles et 300 infractions routières relevées

De nombreuses fautes n'ont pas échappé aux forces de police de l'Aveyron du côté de Decazeville.

Depuis le 19 octobre et jusqu’à jeudi 26, les forces de police des circonscriptions de l’Aveyron ont reçu l’appui de 13 motards de l’UMZ (unité motorisée zonale) CRS Sud, dont la compétence s’étend sur les régions Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse et dont l’état-major est situé à Marseille.

Sous la houlette du major Patrice Rodriguez, 6 équipes de deux motards ont sillonné les routes aveyronnaises en accord avec les dispositifs locaux.

Des délits divers

Ainsi, en une semaine, près de 300 infractions ont été relevées dont une quarantaine de délits (défaut de permis de conduire, défaut d’assurance, trois conduites sous produits stupéfiants (ayant donné lieu à garde à vue avant poursuites judiciaires) et une alcoolémie.

Les autres infractions étant des défauts de port de la ceinture de sécurité, téléphone au volant, vitesse, contrôle technique non à jour. "Il n’y a pas eu d’incident majeur ou de refus d’obtempérer. L’accueil a été très bon, par les collègues et les personnes contrôlées", souligne le major Rodriguez.