Decazeville. Bateau L’Olt : 6 500 passagers en 166 croisières

L’équipe de l’office de tourisme communautaire vient de dresser le bilan pour les croisières avec le bateau d’Olt. Les chiffres sont bons, avec une forte augmentation pour les groupes.

Le bateau d’Olt a rencontré un franc succès cette saison. Est-ce le temps qui s’y prêtait ? Est-ce la bonne communication réalisée par l’office de tourisme et du thermalisme ? Est-ce le retour à la nature pour certains avec tous ces bouleversements météorologiques que nous rencontrons ? Peut-être un peu tout cela. Avec 166 croisières effectuées en 2023, le bateau Olt a accueilli 6 500 passagers entre mai et septembre 2023.

Une offre répartie équitablement entre croisières commentées et croisières repas (déjeuner ou dîner), qui a été marquée par le retour d’un menu traditionnel chaud concocté par Jérôme Canredon. 40 % de la clientèle a d’ailleurs choisi la formule restauration.

Si la météo du mois de mai a freiné le début de saison, la canicule estivale a, elle, poussé les visiteurs à chercher un peu de fraîcheur dans la vallée du Lot. À souligner un pic de fréquentation avec près de 2 000 passagers ayant navigué sur le bateau Olt au mois d’août. Le nombre de groupes accueilli à bord a augmenté de 20 % par rapport à l’an dernier. Soit 101 autocaristes et associations qui ont privilégié les croisières avec repas et souvent complété leur séjour par la découverte de l’espace scénographique Terra Olt et (ou) une visite guidée thématique de la destination du Pays decazevillois – vallée du Lot. À noter que près de 200 passagers ont utilisé des bons cadeaux offerts par de la famille ou des amis. Une idée de cadeau originale et locale à offrir pour un anniversaire ou pour Noël. L’équipe de l’office de tourisme et du thermalisme de Decazeville communauté, avec en tête Michel Raffi, vice-président de Decazeville communauté en charge du tourisme, est très satisfaite de cette saison.