Villefranche-de-Panat. À vos fils et à vos aiguilles !

Le rendez-vous est désormais pris : le premier samedi du mois, de 9 h 30 à 12 heures, c’est atelier couture spécial débutant à Villefranche-de-Panat (salle des Monts), animé par les bénévoles de la section couture de l’AFR : "La Boîte à couture". Une matinée, des idées, un projet et l’occasion de découvrir et d’échanger des trucs et astuces. Le samedi 4 novembre, c’est un sac pliable qui sera confectionné, objet pratique en toutes circonstances. La liste des fournitures sera communiquée lors de l’inscription. Les participants sont invités à amener leur nécessaire de couture et leur machine à coudre. Possibilité de prêter des machines si besoin (nombre limité).

Inscription obligatoire à l’Espace Panatois, espace de vie sociale au 05 65 46 46 53. Participation : 10 € la séance ou 20 € le cycle (+ adhésion Familles Rurales). Un projet soutenu par la Caf de l’Aveyron.