Aveyron : la fête des fruits se déguste ce dimanche à Salles-la-Source, voici le programme

La fête des fruits se tiendra ce dimanche 5 novembre à la salle des fêtes.

L’association départementale Variétés locales 12 donne rendez-vous pour la fête de fruits d’automne. Au programme à partir de 14 heures : une exposition de plus d’une centaine de fruits de l’Aveyron dont principalement les pommes endémiques du département, présentées par les différentes sections départementales de Variétés locales 12. En plus, les adhérents spécialistes et passionnés de l’association seront présents pour répondre aux visiteurs sur des questions d’identifications de fruits qu’ils auront apportés ou pour donner des conseils pour la création de vergers.

On va aussi parler génotypage

La sauvegarde du patrimoine fruitier aveyronnais étant l’objectif principal de l’association, aider à la plantation est un de ses objectifs principaux.

D’autres associations seront associées à la fête comme BioDiva qui organisera une bourse d’échange de plants et de graines pour le jardin fleuri et potager, Le Scalène cuisine verte qui proposera ses recettes culinaires, l’école Saint-Joseph de Salles-la-Source qui proposera des fruits et pâtisseries à la vente, Arbres-haies et paysages présenteront leurs actions, un apiculteur sera présent ainsi que le conservatoire régional du châtaignier comme quelques autres stands en rapport avec le fruit. Dès le matin sur la cour de la filature, le pépiniériste M. Mercadier proposera à la vente toutes espèces de fruitiers de variétés anciennes ainsi que des noyers, châtaigniers ou autres arbres pour les plantations d’automne.

Dans le même temps, l’association VL12 effectuera le broyage de pommes puis le pressage et la pasteurisation de jus à déguster au cours de l’après-midi. L’entrée est gratuite et ouverte à tous pour découvrir le patrimoine fruitier de l’Aveyron.

Lundi 6 novembre à la salle des fêtes de Salles-la-Source les acteurs de la commission "identification, fiches fruitières, entretien, sensibilisation des scolaires" de VL12 se réuniront pour faire le point sur les dernières avancées du génotypage des fruits de l’Aveyron.