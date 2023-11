Vézins-de-Lévézou. Polar, sorcières et soupe au potiron au menu

La bibliothèque de Vezins avait organisé un rendez-vous lecture à la salle des Associations de l’Espace vézinois dans le cadre du Festival d’automne des Bibliothèques du Lévézou, coordonné par le Pôle d’equilibre territorial et rural (PETR) du Lévézou.

Les vingt-cinq enfants et leurs accompagnatrices venus du centre aéré et quelques personnes ont écouté attentivement les contes de dragons et sorcières lus par Marie Cellier du Cantou d’Arvieu. Ils sont repartis après avoir partagé le goûter offert par la mairie de Vezins.

En suivant, toujours dans le cadre du Festival "Polar, sorcières et soupe au potiron", Alexandra proposait une balade méditative autour du hameau du Roucous à une vingtaine d’enfants et d’adultes, en les invitant à un exercice d’observation de la nature pour s’en imprégner et en apprécier les bienfaits. De retour à la salle d’animation du village, ils ont confectionné des objets avec des végétaux sur le thème de l’automne, des sorcières et des dragons. Le soir, le concours de soupes de potiron a permis à neuf concurrents de confronter leurs talents derrière leur soupière de soupe au potiron et autres légumes. Finalement, tous ont gagné, car les dégustateurs étant nombreux, les soupières sont reparties vides ou presque. Un lot offert par Arnaud Viala, président du Conseil départemental, les a tous récompensés. La soirée s’est poursuivie avec lecture de contes de trèvas (contes aveyronnais) par Nadine et des jeux de société pour petits et grands.

Le prochain rendez-vous de ce Festival d’automne aura lieu le mercredi 8 novembre à la Résidence des deux ponts à 14h00 avec la confection de petits décors.Polar, sorcières et soupe au potiron au menu du Festival d’automne.