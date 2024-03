Vézins-de-Lévézou. Un repas intergénérationnel à la résidence des Deux Ponts

La résidence des Deux Ponts vient d’organiser le repas intergénérationnel mensuel suivi d’une après-midi-gaufres et jeux de société. En effet, les résidents, les enfants du centre de loisirs et Aurore, Marjorie et Camille, animatrices enfants ainsi que Manon, animatrice seniors, se sont retrouvés à la résidence pour partager le repas de midi. Après s’être régalé avec le repas, tout le monde est parti lire le journal puis marcher dans le village en profitant du soleil radieux ce jour-là.

Vers 14 h 30, ensemble ils sont revenus à la salle d’animation pour confectionner la pâte à gaufre, comme d’habitude, deux groupes ont été créés, constitués d’enfants, de résidents et d’animatrices. Ces deux groupes se sont lancés dans le concours de la plus belle pâte ! N’en déplaise aux concurrents, les deux pâtes étaient toutes deux très réussies. Pendant la cuisson des gaufres, les groupes ont joué aux jeux de société puis le moment de la dégustation est arrivé. Tout le monde s’est installé à table en attendant le goûter ! Les gaufres ont toutes été dévorées puis tout le monde est rentré en se donnant rendez-vous mercredi 3 avril pour le repas intergénérationnel du mois d’avril et bien évidement la chasse aux œufs de Pâques.