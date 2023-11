Enfant retrouvé dans un sac-poubelle : que sait-on de son agresseur, placé en garde à vue ?

L'affaire de l'enfant découvert dans un sac-poubelle à Choisy-le-Roi, vendredi 3 novembre 2023, fait grand bruit. Alors que le petit garçon est toujours entre la vie et la mort, le déroulé des faits se précise, tout comme le profil de l'agresseur.

Le récit est toujours aussi effroyable. Un homme se présentant au commissariat de Choisy-le-Roi, vendredi 3 novembre 2023, déclare aux policiers avoir tué un enfant. Quelques instants plus tard, les agents découvrent la victime âgée de 7 ans, grièvement blessée, dans un sac-poubelle. L'affaire évolue, et on en sait plus sur le profil de l'agresseur.

Un homme de 29 ans

L'homme en question est âgé de 29 ans, comme le précise le Parisien. Il est 18 heures, vendredi, lorsqu'au moment de se présenter au commissariat de cette commune du Val-de-Marne, il tient des propos extrêmement confus. Nos confrères révèlent que son pantalon est taché de sang. Alcoolisé et déclarant être atteint de troubles mentaux, l'individu dit aux policiers qu'il a tué un enfant et qu'il mérite la prison.

Baby-sitter de l'enfant

Durant son propos, l'homme de 29 ans explique que l'enfant en question, il en a la garde puisqu'il dit être son baby-sitter. Un élément qu'il tient à confirmer en montrant une photo présente sur son téléphone portable, où le jeune garçon de 7 ans apparaît avec une main lui enserrant le cou.

Étranglements, hématomes, coma artificiel...

L'individu affirme avoir étranglé l'enfant. Et il donne une adresse, à laquelle il prétend avoir laissé le corps de sa victime. Les policiers s'y rendent et retrouvent bel et bien le jeune garçon, grièvement blessé. Traces de strangulation et hématomes figurent sur le corps. Le parquet de Créteil, cité par nos confrères, affirme que la victime "a été découverte sur la voie publique, entre deux voitures, la tête enserrée dans un sac plastique".

Celle-ci est placée dans un coma artificiel et se trouvait toujours entre la vie et la mort, ce dimanche matin. Il est hospitalisé au service réanimation de l'hôpital Necker. Les premiers éléments laissaient présager, comme le rappelle le Parisien, que l'enfant avait été sorti d'une benne à ordures.

Il gardait l'enfant depuis 3 ans

Dans sa prise de parole, le parquet de Créteil ajoute que les parents confiaient leur enfant à ce baby-sitter depuis trois ans, "en toute confiance". Inconnu des services de police, l'agresseur a rencontré un psychiatre. Sa garde à vue, pour tentative d'homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans a, elle, été prolongée de 24 heures.