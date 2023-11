Un homme déclare avoir tué un enfant : un jeune garçon retrouvé grièvement blessé dans une poubelle

Un jeune garçon a été retrouvé grièvement blessé dans un conteneur, à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), vendredi 3 novembre 2023. Ce que l'on sait.

Une horrible découverte. Le corps d'un jeune garçon, grièvement blessé, a été retrouvé dans une poubelle, à Choisy-le-Roi, vendredi 3 novembre 2023.

Un homme se présente au commissariat

Selon le Parisien, il est environ 18 heures lorsqu'un homme se présente au commissariat de cette commune du Val-de-Marne. Il tient des propos confus et déclare aux policiers qu'il vient d'ôter la vie à un enfant. Alors qu'il est placé en garde à vue, l'individu dévoile l'adresse à laquelle il aurait alors laissé la dépouille. Les policiers se rendent immédiatement sur place.

Grièvement blessé

Ils remarquent une agitation sur les lieux : le corps d'un jeune garçon vient d'être extrait d'un conteneur à poubelle. Celui-ci, inanimé, se trouvait dans un sac-poubelle et présentait des traces de coups et de strangulation. Les sapeurs-pompiers et le Samu sont dépêchés sur place et emmènent l'enfant vers un hôpital de la région.

Actu Paris affirme que le pronostic vital de la victime est toujours engagé ce samedi matin. L'âge du jeune garçon semble ne pas avoir été encore confirmé, le Parisien indiquant qu'il a 5 ans quand Actu précise qu'il en a 7.

"Les policiers ont foncé"

Le Parisien, qui a pu échanger avec le maire de Choisy-le-Roi, Tonino Panetta, rapporte les propos de l'édile. "Un homme s'est présenté au commissariat en expliquant qu'il avait tué un enfant. Les policiers ont foncé à l'endroit avec les indications du maire", a-t-il raconté.

Une enquête a été ouverte

Les circonstances de cette affaire seront prochainement établies, une enquête ayant été ouverte pour tentative d'homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans, comme l'affirme Actu Paris.