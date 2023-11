L'aéroport d'Hambourg, en Allemagne, est resté fermé dimanche 5 novembre 2023, ont annoncé les autorités aéroportuaires alors que la police fait face à une prise d'otage. Ce que l'on sait.

La situation est tendue du côté de l'aéroport d'Hambourg, en Allemagne. L'enceinte est bloquée par une prise d'otage sur le tarmac. Ce que l'on sait, ce dimanche 5 novembre.

Un père et sa fille de 4 ans

Selon le quotidien allemand Bild, un homme armé et âgé de 35 ans bloque l'aéroport depuis 20 heures 12, samedi soir. Il a franchi plusieurs barrières de sécurité avant de garer sa voiture, une Audi, a côté d'un avion de la compagnie Turkish Airlines, entièrement occupé. Selon la police allemande sa fille de quatre ans est présente dans la voiture. "Nous supposons que l'enfant se porte bien physiquement", a commenté Sandra Levgrün, porte-parole de la police. Nos confrères précisent que le père de famille demande à s'envoler pour la Turquie avec sa fille.

Négociations en cours

La police d'Hambourg fait un relais de la situation sur Twitter et indiquait, ce dimanche matin, que son "groupe de négociation reste en contact avec le suspect. Nous devons actuellement supposer qu’il est en possession d’une arme à feu réelle et éventuellement d’engins explosifs d’un type inconnu. Notre priorité absolue est de protéger l'enfant". Avant d'aller dans le sens de la porte-parole, et d'affirmer que "d’après nos conclusions actuelles, l’enfant se porte bien physiquement".

Update 11:00 Uhr



Unsere Verhandlungsgruppe steht weiterhin in Kontakt mit dem Tatverdächtigen. Aktuell müssen wir davon ausgehen, dass er im Besitz einer scharfen Schusswaffe ist und evtl. auch von Sprengsätzen unbekannter Art.

Unsere oberste Priorität ist der Schutz des Kindes.… — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) November 5, 2023

Un différend concernant la garde d'enfant ?

Nos confrères allemands avancent que cette prise d'otages pourrait avoir comme origine un différend concernant la garde d'enfants. La police a annoncé que la mère de la fille de 4 ans leur a informé être en contact avec l'homme. L'un des porte-parole a également affirmé que l'homme était armé et avait tiré deux coups de feu en l'air puis jeté des bouteilles en feu hors du véhicule, samedi soir.

286 vols programmés ce dimanche

Les autorités aéroportuaires d'Hambourg ont annoncé que 286 vols transportant quelque 34 500 passagers étaient programmés pour la journée de dimanche. Selon Bild, 126 vols ont déjà été annulés, et cinq arrivées ont été détournées vers d'autres infrastructures. "L'entrée à l'aéroport est impossible", écrivait d'ores et déjà la police de la ville, dans la matinée, ce dimanche.