Aveyron : une altercation entre trois hommes dégénère et se termine par un coup de couteau

Un homme de 17 ans a été blessé au thorax ce samedi 4 novembre 2023 à Decazeville. L'auteur présumé est actuellement incarcéré dans l'attente de son jugement.

Ce samedi 4 novembre 2023, la place de la Vitarelle, à Decazeville, a été le théâtre d’une violente dispute peu après 19 heures. Un homme jeune de 17 ans a reçu un coup de couteau au thorax à la suite d’une altercation avec deux autres personnes, l’une de 18 ans et l’autre, l’un de ses amis, âgé de 27 ans.

Une altercation qui dégénère

La victime s’est réfugiée dans un restaurant de l’avenue Victor-Hugo, dans l’attente de l’intervention du Samu et des pompiers. Il a été transféré à l’hôpital de Rodez dans un état ne suscitant pas d’inquiétude vitale. Les auteurs présumés ont, eux, été arrêtés par les policiers decazevillois alors qu’ils tentaient de prendre la fuite en voiture.

Une information judiciaire ouverte

Tous deux ont été placés en garde à vue pour ces faits de violence avec arme en réunion et présentés à la justice, qui a décidé de l’ouverture d’une information judiciaire. Le premier a été incarcéré dans l’attente de son jugement et le second laissé libre sous contrôle judiciaire.