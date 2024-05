Occitanie : pourquoi y a-t-il eu des perquisitions à Cajarc dans le cadre d'une enquête menée par le parquet de l’Aveyron ?

Une boulangerie de la commune de Cajarc dans le Lot a été parquisitionnée en fin de semaine.



Pour ce petit village du Lot avec ses 1 200 habitants, c’est simple : "On ne parle que de ça depuis ce matin", raconte une restauratrice de Cajarc. Vers 17h30, jeudi 2 mai 2024, une vingtaine de policiers et gendarmes ont effectué plusieurs perquisitions dans le centre-ville, notamment dans une boulangerie, située boulevard du Tour de ville. Elle était toujours fermée vendredi en début d’après-midi, au plus grand dam des clients qui tentaient d’y entrer. "Brassard, armés, et les chiens", raconte un commerçant qui a assisté, médusé, à la scène.

"On ne parle que de ça"

D’après les informations de La Dépêche du Midi, cette descente ferait suite à l’ouverture d’une information judiciaire du parquet de l’Aveyron dans le cadre d’une enquête liée aux stupéfiants.

Contacté, le parquet n’a pas souhaité communiquer, ni préciser l’avancée de l’enquête. De son côté, l’édile de la ville, Jacques Viratelle, indique avoir été mis au courant d’une opération des forces de police et de gendarmerie mais sans en connaître la raison précise.