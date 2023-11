Naucelle. Fin d’année culturelle et gourmande pour le club Générations mouvement

Les adhérents du club des aînés naucellois de Générations mouvement sont invités pour un goûter gratuit à la salle des fêtes de Naucelle, jeudi 16 novembre, à 14 heures. Pour cet après-midi, Roger Souza présentera quatre de ses courts métrages qui auront sûrement une résonance particulière avec l’histoire personnelle de chacun… Surprise !

Ce sera l’occasion d’échanger avec cet acteur, réalisateur et scénariste pour mieux connaître le monde toujours un peu mystérieux du cinéma. Une inscription est souhaitable avant samedi 11 novembre pour cet après-midi, gratuit pour les adhérents, 5 € pour les non-adhérents. Ensuite le repas de Noël lancera les fêtes de fin d’année. Il aura lieu cette année dimanche 26 novembre à midi au complexe sportif "salle des 2 Viaducs". L’après-midi se prolongera par les habituelles discussions et jeux de société. L’inscription est obligatoire avant vendredi 17 novembre au tarif de 30 € pour les adhérents, 35 € pour les non-adhérents. Enfin, jeudi 30 novembre, une sortie cinéma est organisée au "Fauteuil rouge" de Baraqueville. Le film proposé est "Bernadette", de Léa Domenech, avec Catherine Deneuve et Denis Podalydès. Le déplacement aura lieu en autobus avec un départ à 13 h 40 au gymnase de Naucelle, séance à 14 heures, retour prévu vers 17 h 30.

L’inscription est obligatoire avant le lundi 20 novembre au tarif de 7 €. Les inscriptions sont à prendre auprès de Michèle Kindsfater au 07 79 73 15 90 ou Joëlle Michot au 06 83 12 85 15.