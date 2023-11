Sébazac-Concourès. La ruée aux bonbons à Concourès

Les parents d’élèves et les enfants de Concourès se sont retrouvés pour fêter Halloween. Répartis en deux groupes, les voilà qui toquent à toutes les maisons du village. De rares portes restent closes et les habitants de celles qui s’ouvrent, terrorisés par les petits monstres, distribuent sans compter bonbons, sucettes et autres confiseries…

La collecte terminée, tout ce petit monde se retrouvait à la salle de la garderie de la salle des fêtes où toutes les friandises étaient mises en commun pour être réparties de façon équitable. Tous les sacs, boîtes, sachets étaient vidés sur une table. Les plus gros récoltants s’étant frayé le passage au détriment des plus petits, la redistribution n’oubliait personne. Grands et petits dégustaient friandises et gâteaux confectionnés par les parents. Le taux de sucre à son niveau le plus élevé de l’année, pour sûr, la petite troupe regagnait le cocon familial.