La 'Black Nail Theory', ou quand une couleur de vernis booste la confiance en soi

(ETX Daily Up) - Non contents de dénicher astuces et inspirations pour optimiser leur routine beauté, les socionautes s'emploient désormais à doper leur estime de soi. Une bonne nouvelle, a priori, qui trouve un premier écho dans la "Black Nail Theory". Il ne s'agit pas ici d'une doctrine psychologique ultra complexe, mais d'une simple couleur de vernis à ongles, à savoir le noir, qui aiderait tout un chacun à gagner en assurance.

Les utilisateurs de TikTok sont-ils obnubilés par les couleurs ? Après avoir mis un coup de projecteur sur la colorimétrie, qui permet de déterminer les nuances qui conviennent le mieux à telle ou telle carnation, entre autres, puis avoir hissé le orange et le rouge au sommet des tendances maquillage avec le pumpkin spice makeup et le red wine makeup, voilà qu'ils s'attaquent à la manucure. Pas n'importe laquelle, bien évidemment. Uniquement celle qui permet de booster la confiance en soi : le noir. Une tendance que l'on retrouve sur le réseau social chinois sous le nom de 'Black Nail Theory', et qui a déjà généré pas moins de 2,5 millions de vues.

Ce phénomène n'est pas sans rappeler la "Red Nail Theory", devenue virale l'an dernier (280 millions de vues à date). Il s'agissait alors de dire que les ongles carmin permettaient non seulement de se faire complimenter à outrance, mais aussi de décupler ses dates - ou au moins d'attirer l'attention de potentiels partenaires. Une théorie qui pourrait prêter à débat, mais qui a eu le mérite de propulser le rouge (en avait-elle besoin ?) au sommet des tendances manucure. Un an plus tard, ce n'est plus la couleur de la passion qui buzze dans ce domaine, mais le noir. Avec la "Black Nail Theory", il s'agit désormais d'être plus sûr de soi et de se sentir plus fort et puissant.

Elégance, mystère, audace

Alors que l'automne bat son plein, qui aurait misé sur le noir pour remonter le moral des troupes ? Alors que le dopamine dressing s'attèle à mettre des couleurs dans nos vies pour ne pas sombrer dans la morosité, voilà que les tiktokeurs ne jurent plus que par la couleur la plus sombre possible. Une idée saugrenue si l'on considère que le noir a toujours été associé à la tristesse, la douleur, la peur, et même le deuil. Mais les socionautes ne voient pas les choses de la même façon, s'inspirant de significations bien plus positives, que l'on utilise d'ailleurs depuis des décennies dans l'industrie de la mode.









"Tout ce battage médiatique autour de la Red Nail Theory, mais qu'en est-il de la Black Nail Theory ? Les ongles noirs favorisent la confiance, l’audace, tout en étant élégants et chics. Ils sont audacieux et apportent également une touche de mystère", explique l'utilisatrice @toritillachipss sur le réseau social chinois. Puissance, élégance, force, mystère, assurance, audace, et confiance comptent parmi les termes les plus employés sur la plateforme asiatique pour expliquer ce que produisent les ongles noirs. Une autre utilisatrice, @biryanibby_, explique n'avoir jamais tenté les ongles noirs auparavant, mais se sentir désormais puissante, sans compter sur le fait que cette couleur, et c'est bien connu, peut être assortie à absolument tout.

Le simple fait d'appeler cette tendance "une théorie" est sans doute légèrement tiré par les cheveux, mais il faut reconnaître que les utilisatrices en question n'ont pas totalement tort. Dans un rapport où elle explique les "messages et significations de la palette chromatique des personnages", la société Pantone laisse entendre que le noir peut évoquer "l'impénétrabilité", symbolisant le mystère et la force. Et il est de coutume de dire que la couleur la plus sombre est bel et bien synonyme d'élégance. Reste qu'en matière d'audace, le rouge semble plus approprié, sans doute, bien que cela dépende finalement - et comme souvent - des goûts et affinités de chacun.