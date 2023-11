Plusieurs morts, probable intoxication alimentaire : que se passe-t-il dans cet Ehpad de l'Ille-et-Vilaine ?

Un Ehpad situé à Pleine-Fougères, dans l'Ille-et-Vilaine fait face à une tragique série noire. Plusieurs morts, probable intoxication alimentaire... ce que l'on sait, ce lundi 13 novembre 2023.

Le bilan est lourd : quatre morts. C'est la tragique série que traverse un Ehpad de l'Ille-et-Vilaine, frappé par une probable intoxication alimentaire. Que se passe-t-il dans l'établissement ? Ce que l'on sait, ce lundi 13 novembre.

41 personnes touchées

C'est le lundi 30 octobre 2023 que tout a basculé, selon Ouest-France. Le journal rapporte que ce jour-là, quarante résidents et un membre du personnel ont été victimes d'une probable intoxication alimentaire. C'est l'Ehpad Les Marais, situé dans la commune de Pleine-Fougères, dans l'Ille-et-Vilaine, qui a été frappé.

Quatre morts

Dès le 3 novembre, l'Agence régionale de Santé en Bretagne expliquait que trois personnes étaient décédées "en lien avec cet événement", et mentionnait une quatrième hospitalisation. Nos confrères ont officialisé, dans la journée du dimanche 12 novembre 2023, le décès d'une quatrième résidente, survenu 24 heures plus tôt.

L'ARS indiquait que dès le 31 octobre au matin était pointée l'apparition de premiers symptômes chez les résidents, touchés par des diarrhées profuses.

Elle ajoutait, le 3 novembre, alors que le bilan faisait encore état de trois morts et d'une quatrième hospitalisation, qu'il n'y avait pas de nouveau malade et que les autres résidents atteints étaient en "amélioration clinique".

Origine alimentaire "avérée"

L'Agence régionale de santé a retenu le diagnostic d'une toxi-infection alimentaire. Dans un communiqué de l'Ehpad rapporté par Ouest France, la direction de celui-ci a avancé, le 10 novembre, que "l'origine alimentaire est aujourd'hui avérée".

Enquête ouverte

L'établissement abrite 67 lits d'hébergement, ainsi qu'un accueil de jour disposant de deux places. Dès vendredi 10 novembre 2023, dans la soirée, Fabrice Tremel, procureur de la République de Saint-Malo, annonçait l'ouverture d'une enquête pour homicides involontaires et blessures involontaires.

Celle-ci a été confiée à la brigade de recherches de Saint-Malo ainsi qu'à l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, et enfin à la Brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires, selon l'AFP.