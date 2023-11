Avec "Le Père Noël fait son cinéma", UGC proposera des tarifs préférentiels aux jeunes

(ETX Daily Up) - C'est le bon plan de cette fin d'année à profiter en famille. Alors que l'inflation reste élevée en France, le groupe UGC a annoncé la première édition de son événement "Le Père Noël fait son cinéma", proposant des places à des tarifs réduits pour les plus jeunes et les mordus du 7e art.

Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Un moment difficile pour le portefeuille des Français face à une inflation toujours importante. Et si certains ont préféré délaisser les salles obscures pour faire des économies, le groupe UGC pourrait bien séduire les cinéphiles avec son événement "Le Père Noël fait son cinéma", en partenariat avec CitizenKid, le guide des sorties pour enfants et des bons plans en famille.

L'événement, qui s'étalera tous les week-ends du 25 novembre au 24 décembre 2023, proposera des places de cinéma à des tarifs réduits à 8,50 euros et des tarifs préférentiels pour les moins de 14 ans à 6,50 euros et parfois 5,90 euros selon les cinémas, durant toute la durée de l'événement.

Les premières places seront mises en vente à partir du 16 novembre pour certains films. Pour bénéficier des tarifs préférentiels pour les plus de 14 ans, il faudra être membre du programme de fidélité UGC, accessible gratuitement pour tous les clients. A noter que les tarifs à 8,50 euros ne seront pas appliqués aux avant-premières.

Le public pourra assister à six avant-premières dont le très attendu biopic "Wonka" de Paul King avec Timothée Chalamet ou encore le film d'animation "Les Inséparables" de Jérémie Degruson avec les voix d'Eric Judor et de Jean-Pascal Zadi, dont les sorties officielles sont fixées au 13 décembre 2023. Bonne nouvelle pour les plus nostalgiques puisque cinq films cultes de Disney seront également rediffusés sur grand écran. Les petits et grands pourront se retrouver devant le classique "Le Roi Lion", mais également "La Reine des Neiges", "Le Monde de Nemo", "Ratatouille" et "La Petite Sirène". En tout, onze films seront proposés aux clients dans 37 cinémas UGC à Paris et région parisienne ainsi qu'en province.

"La Sélection UGC Family est un pilier de la programmation pour UGC : c’est à travers celle-ci que nous pouvons guider les familles vers le grand écran. Avec "Le Père Noël fait son cinéma", nous sommes très heureux d’événementialiser cette sélection autour de 6 films très attendus par les familles et 5 classiques Disney, dans le cadre de l’anniversaire des 100 ans de ce studio mythique", a déclaré Henri Ernst, Directeur de la Programmation UGC dans le communiqué officiel.

6 films en avant-première :

"Migration", de Benjamin Renner, Guylo Homsy

"Wish - Asha et la bonne étoile", de Chris Buck, Fawn Veerasunthorn

"Wonka", de Paul King

"Kina et Yuk : renards de la banquise", de Guillaume Maidatchevsky

"Les inséparables", de Jérémie Degruson

"Mon ami robot", de Pablo Berger

5 classiques Disney :

"La Petite sirène", de John Musker & Ron Clements

"Le Roi lion", de Roger Allers & Rob Minkoff

"Le Monde de Nemo", de Andrew Stanton, Lee Unkrich & Seyni Tall

"La Reine des neiges", de Chris Buck & Jennifer Lee

"Ratatouille", de Brad Bird & Jan Pinkava