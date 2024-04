Hollywood mise sur les jeux vidéo et délaisse les Comics

(ETX Daily Up) - Le cinéma a toujours adoré les super-héros qui leur rapportaient gros. Pourtant, si les comics étaient une véritable poule aux oeufs d'or pour Hollywood, il semblerait que les studios se tournent désormais vers les personnages de jeux vidéo pour remplir les caisses. Et ça marche ! La popularité des adaptations des jeux vidéo est en pleine croissance tandis que celle des comics baisse, aussi bien sur le petit que sur le grand écran.

Super Mario plus fort qu'Aquaman ? Il semblerait qu'en termes de popularité, les adaptations des jeux vidéo séduisent de plus en plus de spectateurs, qui se détournent peu à peu des comics. C'est ce que démontre le dernier rapport d'Ampere Analysis, qui s'est penché sur les volumes de recherche moyens des consommateurs pour les dernières versions des adaptations des comics et des jeux vidéo.

Selon les données, la tendance est à la baisse concernant la popularité des adaptations des bandes dessinées depuis 2021 et 2022. Si les blockbusters "Spider-Man: No Way Home", de Jon Watts sorti en 2021, et "The Batman", de Matt Reeves en 2022, sortent du lot, les séries comme "WandaVision" ou encore "Loki" sur Disney+ affichent des scores plus bas, tout comme le deuxième volet de la franchise DC Comics "Aquaman et le Royaume perdu", de James Wan sorti fin 2023.

A contrario, les adaptations de certaines franchises de jeux vidéo ont connu un regain de popularité depuis trois ans. L'adaptation du jeu "Uncharted" avec Tom Holland, qui n'est autre que LE "Spider-Man" de "No Way Home", a largement dominé les recherches des consommateurs en 2022, tout comme la série "The Last of Us", diffusée sur HBO avec Pedro Pascal et Bella Ramsey. Le film "Super Mario Bros, le film" caracole également en tête des recherches en 2023, loin devant le troisième volet des "Gardiens de la Galaxie", comme le démontre Ampere Analysis.

"L'intérêt croissant des consommateurs pour les adaptations de jeux vidéo s'est fait en parallèle d'une augmentation de cette activité au cours des dernières années, en partie influencée par l'impact des confinements de la COVID19. L'industrie mondiale du jeu - bien qu'elle soit confrontée à une année 2023 difficile - a progressé d'un quart depuis la fin de 2019, selon les estimations d'Ampere", explique le rapport.

L'industrie du cinéma et des séries a toujours su profiter du monde du gaming, à l'image de la saga "Tomb Raider" avec Angelina Jolie dans le rôle de Lara Croft, reprise en 2018 avec Alicia Vikander. Mais désormais ce genre d'adaptations fait les beaux jours du box-office mondial. En 2023, le film d'animation "Super Mario Bros." a terminé à la deuxième place du box-office mondial avec plus de 1,3 milliard de dollars de recettes, devant "Les Gardiens de la Galaxie 3", qui a engrangé plus de 845 millions de dollars.

Récemment, c'est la série "Fallout" qui a relancé l'intérêt pour le jeu vidéo. Suite à la sortie du programme sur Prime Video, le nombre de joueurs simultanés a plus que doublé sur la plateforme Steam.

"Après le succès des adaptations de jeux vidéo telles que Sonic le hérisson, Pokémon : Detective Pikachu, Uncharted, The Super Mario Bros. Movie et The Last of Us, les studios peu enclins à prendre des risques ont entamé une transition en douceur vers le monde du gaming. Ces adaptations ont déjà démontré leur capacité à égaler, voire à dépasser, le succès des adaptations de comics. Cependant, les studios doivent établir une approche cohérente pour s'assurer qu'elles deviennent des succès fiables, à l'image des adaptations de bandes dessinées", a déclaré Illia Abusaitov, Commissioning Researcher chez Ampere Analysis.

Comme le rappelle Business Insider, les films de super-héros ont généré environ un milliard de dollars de recettes aux Etats-Unis en 2023, marquant une diminution de 42% par rapport à l'année précédente, selon Comscore. Dans le même temps, les films adaptés de jeux vidéo ont engrangé 712,2 millions de dollars, soit plus du double du montant total de 2022.