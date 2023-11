Salmiech. C’est reparti pour les ateliers de théâtre

Comme présenté à la dernière assemblée générale, l’association de théâtre "Les Clampins du Lagast" va redémarrer ses ateliers théâtre pour 2023-2024. "Atelier théâtre" c’est quoi ? : développer sa présence et son expression orale, exprimer et valoriser son dynamisme et sa force de conviction devant un public, permettre d’avoir une estime de soi en affrontant sa timidité, se valoriser à travers des jeux scéniques et développer sa créativité et son imagination.

La première rencontre d’introduction ouverte à tous est programmée, vendredi 24 novembre, à 20 h 30, à la salle de réunion de la salle des fêtes de Salmiech.

Renseignements et inscriptions au 06 73 27 61 40 ou à l’adresse mail lesclampins.lagast@orange.fr