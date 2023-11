L'ARS recommande de ne pas consommer d'œufs de poulaillers issus de 410 communes de France

Dans un communiqué publié ce lundi 20 novembre 2023, l'Agence Régionale de Santé recommande de ne pas consommer les œufs des poulaillers issus de 410 communes de France.

Une première recommandation le 19 avril

Comme l'indique l'ARS de la région Île-de-France, "l'étude définitive menée sur 25 poulaillers domestiques en Île-de-France confirme des teneurs en polluants organiques persistants (POP) et en substances per-et polyfluoroalkynées (PFAS) importantes". Une première recommandation de non-consommation des œufs des poulailles domestiques de la région avait été effectuée à titre conservatoire le 19 avril dernier.

#Communiqué de #presse l Polluants organiques persistants : l’ARS IDF maintient et précise sa recommandation de ne pas consommer les œufs des poulaillers domestiques produits dans les communes de l’agglomération parisienne (unité urbaine de Paris)

L'ARS "confirme cette recommandation"

Dans ce communiqué du 20 novembre, l'ARS "confirme cette recommandation, mais la restreint aux œufs pondus dans l'agglomération, soit les 410 communes qui composent l'unité urbaine de Paris". L'ensemble des communes de Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et certaines communes de Seine-et-Marne, des Yvelines, d'Essonne et du Val-d'Oise sont concernées.

"L'étude menée confirme une contamination ubiquitaire (généralisée) des sols et des œufs de poules d'élevages domestiques à Paris et dans les départements de la petite couronne par les polluants organiques persistants", poursuit l'ARS.

Quels risques ?

Selon l'Agence Régionale de Santé,"la consommation régulière d'œufs autoproduits dans des poulaillers de particuliers soumet les consommateurs à une surexposition aux polluants par rapport à la population générale et donc à un risque accru de développer des effets pour leur santé". Et à l'organisme de préciser que si "les femmes enceintes, allaitantes et les enfants sont particulièrement exposés, la recommandation vaut pour l'ensemble de la population des 410 communes concernées".