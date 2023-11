Voici les meilleures chansons pour faire le ménage dans la bonne humeur

(ETX Daily Up) - Passer l’aspirateur, faire les poussières et laver la vaisselle sont des tâches nécessaires pour prendre soin de son intérieur, mais souvent rébarbatives. C’est pourquoi certains se tournent vers la musique, et particulièrement des chansons tirées du répertoire pop-rock, pour rendre les sessions de ménage plus enthousiasmantes.

Quelque 2000 Britanniques ont été interrogés par Samsung sur les morceaux de musique qu’ils aiment écouter quand ils doivent ranger leur intérieur. Il s’avère qu'"I Want to Break Free" de Queen trône au sommet de la liste. Rien d’étonnant quand on sait que le clip de cette chanson montre Freddy Mercury en train de passer l’aspirateur, dans une tenue rappelant celle des femmes de ménage. Cette séquence lui a d’ailleurs valu d’être interdit d’antenne sur de nombreuses chaînes de télévision nord-américaines, dont la très célèbre MTV.

"Don’t Stop Believin'" de Journey et "I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)" de Whitney Houston figurent respectivement à la deuxième et la troisième place du classement. Un beau score qui s’explique certainement par le fait que ces deux morceaux sont assez rythmés. De nombreux travaux scientifiques ont montré que la musique entraînante améliore les performances et réduit la perception de l’effort, ce qui peut avoir une incidence positive sur la motivation.

C’est pourquoi la plupart des morceaux inclus dans le top 20 sont dansants. Citons en exemple "Happy" de Pharrell Williams (n°4), "Uptown Funk" de Mark Ronson et Bruno Mars (n°7) ou encore "Shake It Off" de Taylor Swift (n°10). À noter qu’une grande partie des chansons qui y apparaissent ne datent pas de ces dernières années. Elles remontent aux années 80 et 90, à l’instar de "Girls Just Want to Have Fun" de Cyndi Lauper (n°5), "Total Eclipse of the Heart" de Bonnie Tyler (n°9) et "Take on Me" de a-ha (n°11). Ce qui prouve à quel point ces décennies ont marqué l’esprit des mélomanes.

Si écouter de la musique en faisant le ménage est avant tout une question de préférence individuelle, cela peut être une bonne stratégie pour gagner en efficacité. En effet, 31% des sondés ont fini par passer plus de temps que prévu à ranger leur maison ou leur appartement grâce à la playlist qu’ils ont écoutée à cette occasion. Découvrez les dix chansons les plus écoutées au moment de faire le ménage ci-dessous : 1 - "I Want to Break Free" de Queen2 - "Don’t Stop Believin'" de Journey3 - "I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)" de Whitney Houston4 - "Happy" de Pharrell Williams5 - "Girls Just Want to Have Fun" de Cyndi Lauper6 - "I Will Survive" de Gloria Gaynor7 - "Uptown Funk" de Mark Ronson et Bruno Mars8 - "I Want to Know What Love Is" de Foreigner9 - "Total Eclipse of the Heart" de Bonnie Tyler10 - "Shake It Off" de Taylor Swift